FGR impugna la prisión domiciliaria otorgada a Murillo Karam; ve rarezas en el caso

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará de inmediato la resolución del Juez que cambió la medida cautelar de Jesús Murillo Karam, otorgándole prisión domiciliaria tras su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de impugnar esta resolución ante la Segunda instancia, la FGR presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal “para los aspectos administrativos que sean aplicables”.

La dependencia explicó que el 1 de noviembre y horas antes de un día feriado, y de un puente vacacional, la Fiscalía General de la República fue notificada por el Juez de Distrito José Rivas González, para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares de Jesús “M”, “dándonos menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes”.

#FGRInforma | La #FGR , impugnará de inmediato, en Segunda Instancia, el cambio de medidas cautelares dictadas por el Juez de Distrito, José Rivas González, en el caso de Jesús “M”, que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, en razón de otro juicio pendiente.… pic.twitter.com/I5jCA7Ibtr

“En dicha diligencia, la FGR aportó 10 imputaciones directas, 69 testimoniales, 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, así como el análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con objeto de demostrar la gravedad singular de los delitos por los que se está procesando a esa persona, así como el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos ya señalados”, argumentó.

Pero, a pesar de todos los datos, “de todos los apoyos del Ministerio Público y de las víctimas, y sin que hubiera una causal grave de enfermedad que afectara en forma urgente e inmediata al procesado, ni una desatención médica al respecto, el Juez dictó el cambio de medidas cautelares que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, en razón de otro juicio pendiente”.

Además, informó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas y de sus padres, “se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado; ya que los delitos por los que se acusa a dicha persona y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país, en los últimos años”.

“FUE ALGO RARO”: AMLO

Durante la conferencia de prensa del Presidente el viernes, el mandatario destacó que dicha orden contra el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue por consigna, por lo que expresó su rechazo y la calificó como “sabadazo”.

“Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico `sabadazo´y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación, siempre hay un plazo de 48 horas y creo que fijó un plazo de dos horas y medio. Sin embargo, asistió la Fiscalía, no sé cómo, de suerte, y el juez – de acuerdo al informe que tengo – sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente grabación”, indicó en Palacio Nacional.