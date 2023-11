Muse, Bad Omens y Lacrimosa destacan en el segundo día del Hell And Heaven 2023

Una de las bandas más esperadas por quienes estaban atrincherados en los escenarios gemelos fue Bad Omens, el primer concierto de los estadounidenses en el país cautivó a sus seguidores. Muse hizo lo propio al cerrar con un gran espectáculo.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Después de un caótico inicio en el que incluso se dio un “portazo”, el segundo día del Hell And Heaven cerró con broche de oro al tener en el escenario Hell a Muse, la banda británica que causó controversia entre los metaleros cuando se anunció su presencia en el cartel, llegó con un show de hora y media, luces, fuego, mascaras y calidad.

La segunda jornada del festival de metal resultó menos atropellada que lo ocurrido un día antes, en esta ocasión y mientras el sol brillaba en un frío Foro Pegaso, la entrada se realizaba de manera un poco más ágil y se podía observar la presencia de más baños, algo que los asistentes agradecían.

Entre las bandas que se presentaron estuvieron London After Midnight, Minystry que de inmediato atrapó a la gente con su presentación, Lacrimosa, Asking Alexandria que entonó canciones de su nueva producción discográfica como “Dark Void” y complació a los asistentes con algunas piezas de sus inicios como “A Prophecy” y “The Final Episode”; A day To Remember brindó un espectáculo más allá de festival, es decir, en su presentación lanzaron playeras a los asistentes, pelotas grandes para que la gente las aventara mientras ellos tocaban y hasta le dedicaron una canción a México.

Una de las bandas más esperadas por quienes estaban atrincherados en los escenarios gemelos fue Bad Omens, el primer concierto de los estadounidenses en el país cautivó a sus seguidores y a quienes sólo estaban ahí para ver qué tal resultaba, con canciones como “Bad Decisions” y “Just Pretend” Noah Sebastian, Nicholas Ruffilo y Joakim Karlsson se adueñaron del escenario.

Pasadas las 23:30 horas Muse inció su presentación con una proyección que los ha acompañado en su gira y que sirve de introducción a la canción “Will of the People” para que Matt, Dom y Chris aparecieran con mascaras y vestidos de negro. El concierto que duró hora y media se compuso de canciones como “Time is Running Out”, “Stockholm Syndrome”, “Uprising”, “Starlight” y “Knights of Cydonia”, entre otras, además de luces, Matt Bellamy rompiendo una de sus guitarras y una producción (versión festival, sin embargo, muy parecida a la presentada en el Foro Sol en enero de este año) digna de disfrutar. Su presentación fue la que más personas reunió en el escenario Hell, no obstante, el ambiente en algunas partes era muy sobrio y hasta se podrá decir que apático. Los fans acérrimos de la banda inglesa brincaban y cantaban, mientras otros sólo permanecían estáticos.

No todo fue bueno ya que también este día hubo cancelaciones, como la de Hocico, la banda mexicana creada en los años 90 que era una de las más esperabas en el New Blood Stage, además de Front Line Assembly, una banda canadiense que se formó hace ya casi 40 años.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.