Justice League, Clarence y todos los títulos que dejan Netflix en 2022

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 5 de diciembre (AS México).- Luego de que se hizo tendencia en redes sociales que Grey’s Anatomy y Modern Family dejarían la plataforma de Netflix, ahora resaltó que no son las únicas producciones que dirán adiós. A continuación, te compartimos la lista de series y películas que ya no estarán disponibles al iniciar el 2022.

Debido a ciertos cambios en los acuerdos de distribución, algunos contenidos se retiran del servicio; incluso, hay algunos que llegan a diferentes plataformas.

No todas las producciones se retirarán el 31 de diciembre, todas tienen fechas diferentes, así que te dejamos con lista completa:

· Hermano de Jorel – 9 de diciembre

· Mariah Carey’s Merriest Christmas – 9 de diciembre

It's officially Mariah Season!

Fans of feeling festive can bask in the skinny legend's brilliance with her music special Mariah Carey's Merriest Christmas and her animated film All I Want for Christmas Is You! pic.twitter.com/uYG7yOne7a

— Netflix (@netflix) November 29, 2021