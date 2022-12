Malú Micher, del equipo de Ebrard, pide reglas claras y encuesta independiente

Malú Micher detalló en entrevista con SinEmbargo Al Aire que además de establecer las reglas para un juego limpio, Morena deberá de promover el debate entre los aspirantes para conocer sus propuestas y aceptar la inclusión de encuestas externas elegidas por cada uno de los participantes.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Morena debe de establecer las reglas a seguir por los aspirantes a la candidatura presidencial para generar una competencia justa y limpia, aseguró la Senadora Malú Micher, quien coordina el equipo que impulsa el proyecto de Marcelo Ebrard Casaubon para ganar este proceso interno del partido.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Senadora indicó que el partido oficialista está obligado a decretar las reglas y obligar a todos los aspirantes a separarse de sus cargos públicos para que haya un “juego limpio”.

“Hasta este momento el acuerdo es que no hay acuerdo y la regla es que no hay reglas, no hemos tenido ninguna convocatoria por parte de la dirigencia nacional, no hemos sido llamados. Nos parece que es muy importante que haya tres temas fundamentales y esto lo vamos a seguir diciendo todo el tiempo. Uno que haya reglas claras, es decir, que las y los aspirantes se retiren de los cargos, esto lo tiene que definir Morena, cuándo deberán retirarse de los cargos las y los aspirantes porque debe haber un piso parejo y si no les gusta la palabra piso parejo estamos hablando de un juego limpio, eso es a lo que aspiramos”.

Y agregó: “Luchamos toda nuestra vida contra la cargada, luchamos toda la vida contra el oficialismo, luchamos toda la vida a que las cosas sean transparentes, entonces por eso queremos que se definan estas reglas claras por parte de la dirigencia nacional”.

Malú Micher detalló que además de establecer las reglas para un juego limpio, Morena deberá de promover el debate entre las y los aspirantes para conocer sus propuestas y aceptar la inclusión de encuestas externas elegidas por cada uno de los participantes.

“Primero un juego limpio, el segundo tema que nos parece fundamental es que haya debate, el debate es importante. Tú tienes que saber qué propone las personas que te están solicitando el apoyo, nuestro objetivo es continuidad con cambio, estamos proponiendo darle continuidad al proyecto de la 4T con esta impronta que le han impuesto al propio Marcelo Ebrard como el gran sucesor de Andrés Manuel López Obrador. El tercer tema es el tema de la encuesta, vamos a hacer mucho énfasis en una encuesta independiente, con una muestra amplia y con una sola pregunta. También tiene que hacer uso de las encuestas externas, el tema es que cada aspirante defina a una encuestadora externa, no las que quiera Morena, sino que haya un acuerdo entre todas las personas”.

El pasado 3 de diciembre, Marcelo Ebrard tomó protesta representantes de los 300 distritos electorales del país, que promoverán su voto a favor el Canciller en la encuesta interna de Morena para la candidatura presidencial del 2024.

En un evento celebrado en el WTC de la Ciudad de México, el funcionario federal anunció que comenzaría a buscar el apoyo ciudadano y dijo que a partir de enero iniciará un recorrido por los 300 distritos del país para solicitar el respaldo en la encuesta interna del partido guinda que se realizará el próximo año.

“Queremos participar en la encuesta, que conste porque me va a llegar la sanción del INE, que esta encuesta es para una posición interna en Morena para la candidatura y las elecciones en 2024, pero primero tenemos que ganar la otra encuesta, que por ahí hay quien dice que ya la tienen, que ya esto, ya lo otro, todavía no empezamos, no hemos empezado. Hoy empezamos. Hoy es el día uno”, afirmó.

Al respecto, Malú Micher aseguró que en dicho evento participaron miembros de Morena, así como gente que no está afiliada al partido, empresarios, científicos, gente del magisterio y demás personas que están interesadas en sumarse al proyecto de Marcelo Ebrard.

“Hay mucha gente de Morena, hay representantes populares de morena, Diputados locales y federales, presidentes municipales, estamos trabajando con Morena, nos interesa mucho, incluso Morena nos ha pedido participar, ese es nuestro trabajo, sumar gente, gente sin partido, gente de la comunidad empresarial, gente de la comunidad científica, gente del magisterio que no pertenece al partido pero que tienen asociaciones, que tienen sindicatos pero que quieren formar parte de este partido”.

Ante una posible sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar el evento del sábado como un acto anticipado de campaña, la Senadora aseguró que esto no es posible pues jamás se promovió el voto a favor de Marcelo Ebrard, ni se trataba de una movilización de tinte político o partidista.

“En ningún momento se pidió el voto, en ningún momento estamos hablando de un evento de partido simplemente es un evento al que se convocaron todas las personas y ahí estábamos, no es un evento de tinte político o partidista. No estamos en un proceso electoral, estamos en un evento privado en el que nos convocamos mujeres y hombres libres y por supuesto que no podríamos hablar de un acto anticipado de campaña, bajo ninguna circunstancia porque en ningún momento él (Marcelo Ebrard) dijo ‘voten por mí’, jamás lo dijo, jamás llamó al voto y jamás dijo una frase o situación que comprometiera el evento. Fue un acto donde vamos a seguir trabajando para que Marcelo encabece los comités de defensa de la 4T”.

La Senadora dejó en claro que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a quedarse con la candidatura de Morena para 2024, no es enemiga política del Canciller y afirmó que jamás hablarán más de sus rivales políticos.

“Yo tengo un gran cariño y respeto por ella (Claudia Sheinbaum) porque estamos del mismo lado, no son nuestros enemigos y lamentablemente se está llegando en algunos lugares a algunos ambientes muy rudos y declaraciones rudas que nosotros no vamos a tener. Jamás me escucharán ustedes hablando mal de Claudia Sheinbaum, no lo voy a hacer y es el espíritu de nuestro trabajo, ni Marcelo Ebrard, ni nadie, como lo he escuchado del otro lado, del lado de Claudia, del lado de Adán, del lado de la gente que no está con Marcelo”.

Finalmente, Malú Micher hizo un llamado a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, a establecer lo más pronto posible las reglas para todos los aspirantes y así evitar que algunos miembros y figuras del partido se presenten a eventos públicos de algunos de los contendientes.

“En algunos eventos públicos de algunos de los contendientes están las y los dirigentes de Morena, eso no debe ser, están los encargados de los programas sociales en el país, eso no debe ser. Tampoco cerremos los ojos y digamos ‘no vemos nada’, no, sí vemos, hay que francos y hablar honestamente. Quien tiene que regular esto es el comité nacional, no nosotros, ya hicimos el llamado no solo a Mario, a toda la dirigencia nacional que regulen y vigilen esto porque en muchos eventos esta la presencia de funcionarios públicos, es inadmisible”.

“Ahí está la fotografía, la hice pública, donde estoy entregando una serie de documentos y pruebas en donde manifestamos nuestra preocupación porque no hay reglas claras. Mario se comprometió a que iba a revisar la carta y daría respuesta más adelante. Esperemos que pronto tengamos la respuesta, de cualquier manera vamos a volver a pedirle una cita al presidente. Yo sí creo que debemos insistir en estas reglas claras, en este juego limpio para que todos sepan cuáles son sus límites”.