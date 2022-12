Premios del Centro Kennedy elogian y homenajean a George Clooney, Tania León y U2

El actor, la compositora y la banda fueron honrados luego de acudir a una recepción en la Casa Blanca.

Por Rebecca Santana

Washington, 5 de diciembre (AP) — Una emocionada Patti LaBelle elogió a su amiga de toda la vida Gladys Knight. Matt Damon molestó en broma a su amigo George Clooney, mientras que Sheryl Crow agradeció y le dedicó su interpretación de “Baby Baby” a su colega cantante Amy Grant durante la ceremonia de los Premios del Centro Kennedy el domingo.

Knight, Clooney y Grant fueron homenajeados en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, al igual que la innovadora compositora y conductora Tania León, nacida en Cuba, y la banda de rock irlandesa U2. Cada año, la organización honra a un selecto grupo de personas por su influencia artística en la cultura estadounidense. Entre los asistentes estuvieron el Presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris, acompañados de sus respectivos cónyuges.

En la alfombra roja antes del espectáculo en el Centro Kennedy, Clooney, acompañado de su esposa Amal, bromeó que después de ver a algunos de sus amigos como Don Cheadle y Julia Roberts entre los asistentes, se sintió preocupado de que el homenaje a él fuera más bien un brindis cómico en su contra. Y de cierto modo sí hubo bromas para Clooney, aunque sus familiares y amigos le mostraron un evidente respeto.

Su amiga Roberts marcó la pauta al subir al escenario con un vestido estampado con fotografías de Clooney. Después de su presentación, un tanto cómica, un tanto emotiva, se encaminó a una escenografía de un bar, del tipo de los que podrían gustarle a Clooney. El padre del actor complació al público con anécdotas del joven George, incluyendo aquella ocasión en que el niño de siete años, devastado por el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, le dio a su padre todas sus pistolas de juguete.

Damon sacó a relucir su lado cómico, bromeando sobre la ocasión en que Clooney le robó papelería al entonces Presidente Bill Clinton y les escribió notas a otros actores. Cheadle, por su parte, resaltó la labor filantrópica de Clooney.

Durante una entrevista al darse a conocer los galardonados, León dijo que no esperaba “nada espectacular” cuando el Centro Kennedy se puso en contacto con ella. Después de todo, había trabajado varias veces con el Centro Kennedy desde 1980, cuando se le encargó componer la música para una obra.

Pero la ganadora del premio Pulitzer de 79 años de edad admitió que quedó sorprendida al enterarse de que en esta ocasión la ceremonia sería en su honor.

León salió de Cuba como refugiada en 1967 y a la larga se estableció en la ciudad de Nueva York. Es integrante fundadora del Teatro de Danza de Harlem y creó la Brooklyn Philharmonic Community Concert Series.

LaBelle se refirió a Knight como su “todo”, asegurando que han sido amigas durante seis décadas y se han visto una a la otra entre risas y lágrimas. “Hacemos todo juntas”, declaró LaBelle. “Estoy honrada de honrarte esta noche”.

Por su parte, el actor y astro del hip-hop LL Cool J dijo que siempre que Knight canta se conecta con la audiencia. “Una vez escuché a Gladys cantar el alfabeto y pensé que estaba en la iglesia”, comentó.

Al hablar sobre los orígenes de Knight en la música country, Garth Brooks interpretó su tema clásico “Midnight Train to Georgia”.

Crow cantó uno de los temas más reconocidos de Grant, “Baby Baby”, mientras que la experimentada presentadora de noticias Katie Couric habló de lo joven que era Grant cuando se descubrió su talento.

Los homenajeados llegaron al teatro luego de acudir a una recepción en la Casa Blanca en la que Biden los llamó “un grupo excepcional de artistas”.

“Gracias por mostrarnos el poder de las artes y ‘De nosotros el pueblo’”, declaró el mandatario, refiriéndose a las famosas palabras con las que comienza el preámbulo de la Constitución estadounidense.

El Presidente destacó el trabajo de Clooney frente a las cámaras y sus labores fuera de la pantalla grande, que van desde ayudar a los familiares de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hasta mostrar su apoyo a una campaña por el control de las armas de fuego encabezada por los sobrevivientes de la masacre escolar de Parkland, Florida.

“Es incansable y nunca se da por vencido”, puntualizó Biden. “Ese es su carácter en la vida real. Ese es George Clooney”.

Biden dijo que la voz de Grant es “un verdadero regalo de Dios que ella comparte con todos”, y agradeció a León por darle “nuevos sonidos al alma de la nación”. Añadió que tiene todas las canciones de Knight en su iPhone.

“Vamos a subir a ese tren de medianoche”, comentó Biden sobre Knight. “Porque hablo por todos los estadounidenses cuando digo que preferiríamos vivir en tu mundo que estar en el nuestro sin ti”.

Al expresar su amor por los poetas irlandeses, Biden llamó a U2 “cuatro hijos de Irlanda, poetas por derecho propio” cuya música “ha cambiado al mundo”.

“Bien haríamos en recordar hoy en día, en un momento en el que hay tanto odio, tanta ira, tanta división aquí en Estados Unidos y, francamente, en todo el mundo”, comentó Biden. “Hoy debemos recordar, como dice su canción: ‘Somos uno, pero no somos el mismo. Debemos cargarnos el uno al otro’”.

U2 ha vendido más de 170 millones de discos y ha ganado 22 premios Grammy. Entre los éxitos de la banda se incluyen: “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “Pride (In the Name of Love)”, y “Sunday Bloody Sunday”. El vocalista Bono también ha sido reconocido por sus acciones filantrópicas para erradicar la pobreza y crear consciencia sobre el sida.

Clooney se convirtió en uno de los actores más reconocidos por el programa de television ER antes de protagonizar filmes como Three Kings, Ocean’s Eleven (Twelve y Thirteen), O Brother, Where Art Thou? y este año Ticket to Paradise.

Knight inició un grupo con miembros de su familia que posteriormente sería conocido como Gladys Knight & The Pips, el cual grabó su primer álbum en 1960, cuando Knight tenía apenas 16 años. Desde entonces ha grabado decenas de discos, con éxitos como “I Heard It Through the Grapevine” y el mencionado “Midnight Train to Georgia”.

Grant es reconocida por sus éxitos de la música pop como “Every Heartbeat” y “That’s What Love is For”. Ha vendido más de 30 millones de discos, incluyendo su álbum de 1991 “Heart in Motion”, que la catapultó a una mayor audiencia en la música pop.