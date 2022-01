Mes a mes, las películas más esperadas en el circuito comercial de cines de 2022

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– 2021 significó el regreso paulatino a las salas de cine después de un paralizante 2020, sin embargo, la industria aún no logra recuperarse a pesar de taquillazos como lo es Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin regreso a casa) para el mundo y México.

Además del superhéroe arácnido, Rápidos y Furiosos 9, Venom Carnage Liberado, Godzilla Vs. Kong y El Conjuro 3 El Diablo Me Obligó a Hacerlo, entre otras, fueron los títulos que se colocaron en lo más visto en nuestro país y este 2022 viene cargado de más filmes que auguran el regreso de espectadores a los complejos cinematográficos.

A continuación hacemos una lista de las películas más esperadas en el circuito comercial de cines en México y sus fechas tentativas de estreno (sabemos que todo puede cambiar por el aumento de contagios de COVID).

En este recuento no están las cintas de superhéroes porque esa lista ya la hemos publicado, pero sí hay una gran variedad de estrenos que ya se han confirmado para este año para toda la familia.

Es sí hay que aclarar que faltan otros títulos como Babylon de Damien Chazelle, La Civil de Teodora Mihai, Entre navajas y secretos 2 de Rian Johnson, y otras más, que sabemos que pueden llegar a lo largo de este años, pero que aún no se ha dicho nada de su fecha llegada a la pantalla grande.

Te compartimos mes por mes los estrenos de este 2022:

SPENCER

Dirigida por el chileno Pablo Larraín, Spencer se desarrolla en un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de tráfico, pero sí dará de la mano de Kristen Stwart un retrato de la princesa.

Fecha de estreno: 13 de enero

SCREAM

Con una mexicana dentro del reparto de la cinta, Melissa Barrera, junto a los protagonistas originales de la saga: Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, vuelve una nueva entrega del popular asesino. “Veinticinco años después de que una racha de asesinatos brutales paralizara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface para comenzar a acechar a un grupo de adolescentes y resucitar secretos del legado mortal de la ciudad”, reza la sinopsis.

Fecha de estreno: 14 de enero

BENEDETTA

Benedetta, la más reciente película de Paul Verhoeven (Bajos Instintos, Robocop, Elle, Total Recall), está basada en la vida de la monja Benedetta Carlini, perseguida por la Iglesia Católica en el siglo XVII por sus visiones místicas y por sus relaciones sexuales con otra monja.

Fecha de estreno: 20 de enero

SILENCIO RADIO

Silencio radio, de la directora Juliana Fanjul, un documental que exhibe la historia de resistencia ante la censura de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fecha de estreno: 20 de enero

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS

El mexicano Guillermo del Toro presenta un thriller psicológico inspirado en el film noir tan popular en Hollywood entre los años 20 y los 50. Nightmare Alley, una adaptación de una novela del mismo nombre escrita en 1946 por William Lindsay Greshan, se adentra en el mundo de la clarividencia en su argumento, en el que el personaje central, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un ambicioso feriante que entabla una amistad con una vidente –Cate Blanchett–, descubre su talento para embaucar, lo que le lleva a viajar hasta Nueva York con el objetivo de vaciar los bolsillos de los más acaudalados de la ciudad.

Fecha de estreno: 27 de enero

MOONFALL

Moonfall es una nueva cinta apocalíptica que narrará una inminente catástrofe después de que la Luna se salga de su órbita y se dirija hacia la Tierra. Halle Berry y Josh Gad están frente al reparto d ella cinta de Roland Emmerich.

Fecha de estreno: 4 de febrero

AMBULANCIA

Michael Bay presenta a un veterano condecorado Will Sharp que desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa pide ayuda a su hermano adoptivo Danny, un carismático criminal que le ofrece dar un gran golpe y hacer el mayor atraco a un banco de Los Ángeles para conseguir 32 millones de dólares. La cinta protagonizada por Reparto:Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II cuanta con la actuación de la mexicana Eiza González.

Fecha de estreno: 17 de febrero

UNCHARTED

Uncharted, la esperada adaptación cinematográfica de la legendaria franquicia de videojuegos que protagoniza Tom Holland como Nathan Drake. “Uncharted presenta a un joven, astuto y carismático, Nathan Drake (Tom Holland) en su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg). En una épica aventura de acción que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda de ‘el mayor tesoro nunca antes encontrado’ al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo”, indica su sinopsis.

Fecha de estreno: 18 de febrero

MUERTE EN EL NILO

Una de las más populares de Agatha Christie que llega al cine en febrero de la mano de Kenneth Branagh, que le ha cogido gusto a las adaptaciones de la reina del suspense (ya dirigió Murder on the Orient Express en 2017). Vuelve a encarar a Hercule Poirot y se rodea de estrellas como Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright o Rose Leslie.

Fecha de estreno: 10 de febrero

DOWNTON ABBEY: LA NUEVA ERA

La serie Downton Abbey ya cuenta con un secuela cinematográfica que llegará este marzo. La producción basada en la exitosa serie que lleva el mismo nombre dirigida por Simon Curtis.

“Tras un año especialmente complicado en el que muchos nos hemos visto separados de nuestros familiares y amigos, es un enorme consuelo pensar que llegan tiempos mejores y que estas Navidades podremos volver a reunirnos con nuestros adorados personajes de Downton Abbey“, expresó en un comunicado.

Fecha de estreno: 18 de marzo

RED

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Mei Lee, es una joven de 13 años que repentinamente se convierte en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado (lo que sucede, prácticamente, siempre)”.

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

LA CIUDAD PERDIDA

Sandra Bullock y Channing Tatum se convierten en una escritora y en un modelo en apuros en La ciudad perdida. Dirigida por Aaron y Adam Nee y en la que también participan Daniel Radcliffe y Brad Pitt, esta comedia de aventuras con un toque romántico.

Fecha de estreno: 25 de marzo.

SONIC, LA PELÍCULA 2

Sonic 2 es dirigida por Jeff Fowler, para este nueva entrega el actor Ben Schwartz prestará su voz al erizo azul y Jim Carrey repetirá en su papel como el Dr Egman. Además, Idris Elba se suma al reparto para prestar su voz a Knuckles, el famoso rival rojo.

Fecha de estreno: 8 de abril

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Supliendo a Johnny Deep en le papel de Grindewald llega Mads Mikkelsen para ser el villano de una entrega más de esta saga que ahora nos presentará la batalla que se originará de esta amenaza que deberán combatir el magizoólogo Newt Scamander y un gran equipo.

Fecha de estreno: 14 de abril

65

Adam Driver protagoniza 65, cinta dirigida por los creadores de A Quiet Place. La cinta se centrará en William Alexander Morgan, un estadounidense que alcanzó el rango de comandante luchando para las fuerzas rebeldes cubanas que, bajo el liderazgo de Fidel Castro, acabaron con la dictadura de Fulgencio Batista.

Fecha de estreno: 13 de mayo

TOP GUN: MAVERICK

Top Gun: Maverick, la secuela de la mítica cinta de los 80 que volverá a estar protagonizada por Tom Cruise. Después de varios retrasos, la cinta espera llegue in más contratiempos este mes.

Fecha de estreno: 27 de mayo

JURASSIC WORLD: DOMINION

Las expectativas respecto a la tercera entrega de Jurassic World es grande, especialmente porque será el reencuentro del público con los protagonistas de la Jurassic Park original, al contar con Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, que vivirán una nueva aventura junto con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y BD Wong.

Fecha de estreno: 10 de junio

LIGHTYEAR

Lightyear, el spin-off cinematográfico de Toy Story, sigue la historia de origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete en la tetralogía original. El avance muestra que será una aventura que dará a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans y siendo uno de los personajes más icónicos de Pixar, con permiso de Woody.

Fecha de estreno: 17 de junio

ELVIS

Fecha de estreno: 24 de junio

Las biopics musicales siguen dando frutos y ahora le toca el turno a “El Rey”, Elvis Presley interpretado por Austin Butler. La cinta se centrará en la relación de Elvis con su mánager Tom Parker que correrá a cargo de Tom Hanks.

MINIONS: NACE UN VILLANO

La cinta contará la historia de Gru cuando era niño y cómo fue que conoció a sus amigos los minions. Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val fueron los directores de esta cinta que tuvo un retraso debido a la pandemia.

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

BULLET TRAIN

Esta película cuenta con la dirección de David Leitch, un experto en el cine de acción gracias a títulos como Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018) o Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019).

En el potente reparto de Bullet Train aparecen Brad Pitt,Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Zazie Beetz, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y el reguetonero Bad Bunny.

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

SEPTIEMBRE

MISIÓN IMPOSIBLE 7

La cinta está dirigida por Christopher McQuarrie, con un reparto formado por Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff o Vanessa Kirby entre otros. La producción de la séptima entrega de Misión Imposible ha estado muy afectada por la pandemia del COVID-19. De hecho, tras los retrasos en el calendario de filmación, el plan original de rodar la séptima y la octava entrega de la saga de forma consecutiva fue finalmente descartado debido a otros compromisos laborales de Cruise.

Fecha de estreno: 29 de septiembre

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Aún con pocos detalles como el que Antonio Banderas volverá a prestar su voz para el simpático gato, pero ahora bajo la dirección de Joel Crawford.

Fecha de estreno: 23 de septiembre

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (PARTE 1)

Miles Morales está de regreso y el Spider-Verse se expande. Ahora Spider-Gwen. regresa al universo de Miles y lo invita a vivir una nueva aventura; sin embargo, un misterioso enemigo se interfiere en su camino.

Fecha de estreno: 7 de octubre

HALLOWEEN ENDS

El director David Gordon Green dirigirá la última película del terrorífico Michael Meyers después de dos anteriores producciones con gran éxito en taquilla. Aún no hay muchos detalles de la nueva entrega, pero se sabe que seria protagonizada por Jamie Lee Curtis.

Fecha de estreno: 14 de octubre

HOCUS POCUS 2

Hocus Pocus 2 está dirigida por Anne Fletcher y escrita por Jen D’Angelo, regresa con sus protagonista originales Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Estrenada en 1993, la cinta de Kenny Ortega es considerada uno de los grandes clásicos familiares de los años 90.

Fecha de estreno: Aún sin fecha exacta

DICIEMBRE

AVATAR 2

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020