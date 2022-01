Australia posterga la expulsión de Djokovic en medio de polémica por exención médica

BRISANE. Australia, 6 de enero (AP).— Novak Djokovic pasó un día confinado en una habitación de hotel a la espera de la decisión de un tribunal, enfrentándose a la posibilidad de tener que marcharse de Australia antes de tiempo.

El tenista serbio, que tiene 20 títulos del Gran Slam en su palmarés, pasará al menos otra noche allí, retenido por inmigración, esperando, mientras lucha contra su deportación.

Después de que se le negase la entrada al país y su visa fuese cancelada por las autoridades fronterizas australianas, que rechazaron las pruebas para respaldar una exención médica a las estrictas normas de vacunación contra el COVID-19 del país, Djokovic tuvo que cambiar las pistas de entrenamiento por los tribunales el jueves.

El juez federal de circuito, Anthony Kelly, dijo que hubo una demora en la recepción de la petición de revisión de las decisiones sobre la visa y el veto temporal a la deportación de Djokovic. Un abogado del gobierno se mostró de acuerdo con que el as del tenis, de 34 años, no debería ser expulsado hasta el viernes como pronto, aunque la vista se retrasó hasta el lunes.

El viaje de Djokovic estuvo envuelto en polémica mucho antes de que aterrizase en suelo australiano, ya que el conservador gobierno federal y el ejecutivo de izquierdas del estado de Victoria, donde está Melbourne, la sede del torneo, parecían tener opiniones encontradas sobre lo que constituyen motivos médicos aceptables para una exención a la política australiana de vacunación para extranjeros.

Djokovic anunció en redes sociales el martes que tenía un “permiso de exención”. El número uno del escalafón mundial aterrizó en Melbourne el miércoles por la noche con una exención médica expedida por el gobierno regional. Ese salvoconducto lo libraba aparentemente de los severos requisitos de vacunación que se han implementado para deportistas, personal y aficionados que acudan al Abierto de Australia, el primer major del año.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

