Contaminación causó más de 1.8 millones de muertes en ciudades durante 2019: estudio

Londres, 6 ene (EFE).- Las partículas en suspensión dañinas, a las que están expuestas el 86 por ciento de las personas que viven en áreas urbanas, causaron más de 1.8 millones de muertes en ciudades en 2019, según un estudio difundido este miércoles por la revista The Lancet Planetary Health.

La inhalación de esas partículas aumenta el riesgo de muerte prematura derivada de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón e infección de las vías bajas respiratorias.

El estudio, que examinó la concentración de PM2.5 y las tendencias de mortalidad asociadas en 13 mil ciudades entre 2000 y 2019, halló que el número de partículas finas fue siete veces superior al aconsejado por la Organización Mundial de la Salud y que 61 de cada 100 mil muertes en áreas urbanas en 2019 se debía a esa polución.

Global urban temporal trends in fine particulate matter (PM2·5) and attributable health burdens: estimates from global datasetshttps://t.co/BvD1ldxJig pic.twitter.com/bCK7tVynBH

— Maria (@Duin46473580) January 6, 2022