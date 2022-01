El Pingüino se encuentra con Batman y Catwoman en nuevo teaser del filme de Reeves

Madrid, 6 de enero (Europa Press).- The Batman sigue preparándose para ser el gran blockbuster del año. Warner ha lanzado un nuevo promo en la que el Pingüino de Colin Farrell reacciona al tándem formado por el Caballero de la noche de Robert Pattinson y la Catwoman de Zoë Kravitz, un “dúo infernal” cuya fortaleza podrá verse en la cinta que dirige Matt Reeves este 4 de marzo.

Este nuevo promo sigue la estela del anterior tráiler mostrado, titulado “El murciélago y la gata”, en el que pudo verse cómo Batman y Catwoman formaban un tándem inesperado cuya alianza está por verse, puesto que ambos personajes tienen cometidos distintos. En este avance, puede verse brevemente al villano interpretado por Farrell clamar bastante molesto contra “ese dúo infernal”.

A pesar de las reticencias iniciales del fandom con la elección de Pattinson para el papel, cada nuevo tráiler que comparten Warner y DC han ido convenciendo a los seguidores. Tras ser Christian Bale y Ben Affleck, el actor de Maps to the Stars es el tercer intérprete en encarnar al superhéroe de Gotham en un decenio.

The Bat and the Cat are one helluva duet. See them only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/QcfrtwglLv

— The Batman (@TheBatman) January 4, 2022