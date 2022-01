Eilish, Swedish House Mafia y West: Los posibles artistas del Festival Coachella 2022

El festival de música podría ser aplazado debido al brote de COVID y la variante Ómicron en el mundo, sin embargo, de no ser así, Elisih, West y Swedish House Mafia encabezarían el cartel.

Por Itzel Roldán

Saltillo, 6 de enero (Vanguardia).- Billie Eilish y Kanye West encabezarán el Festival Coachella 2022, según fuentes cercanas al medio Variety. Swedish House Mafia también está en el cartel. Esta no sería la primera edición de los artistas, West encabezó el festival en 2011 y Eilish tuvo una actuación sorprendente en 2019 (y ahora sería la artista más joven en encabezar el cartel de Coachella); Swedish House Mafia actuó anteriormente en Coachella en 2012.

El festival, que ya tiene boletos agotados, está programado para los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de 2022, en su ubicación habitual del Empire Polo Ground en Indio, California. Sin embargo, el alarmante aumento de contagios de COVID-19 y la amenaza de la variante ómicron, ha hecho que muchos se pregunten si el festival se llevará a cabo en abril o se reprogramará, por quinta vez, a una fecha posterior.

Coachella es el festival de música más grande de Norteamérica y ya ha agotado sus 125 mil boletos diarios, sin embargo, se calcula que el evento cuente con la presencia de más de 100 mil personas de todas partes de Estados Unidos y el mundo, lo que crea posibilidades inconmensurables para la transmisión de enfermedades.

Si bien los artistas originales anunciados para la entrega 21 del festival en enero de 2020 fueron Travis Scott, Frank Ocean y Rage Against the Machine, el festival se pospuso cuatro veces debido a la pandemia. El año pasado, Ocean trasladó su aparición a 2023 y Scott fue retirado del proyecto a raíz de la tragedia de Astroworld en Texas en noviembre. West y Scott son colaboradores frecuentes y están relacionados de manera familiar (la ex de West, Kim Kardashian, es la media hermana de Kylie Jenner, quien comparte una hija con Scott).

Los planes para el festival de abril han avanzado a toda velocidad, ya que la actividad de los conciertos comenzó en el verano pasado. Varios festivales importantes, incluidos Lollapalooza y Rolling Loud, se llevaron a cabo sin mayores incidentes, aunque tanto el Astroworld de Travis Scott en Houston como el Festival Once Upon a Time in Los Ángeles se vieron empañados por la tragedia, en el primero, 10 personas murieron por asfixia, mientras que en el otro, el rapero Drakeo the Ruler fue asesinado detrás del escenario.

En las últimas semanas, Coachella ha estado en el ojo del huracán por retirar su política de vacunación obligatoria, solicitando solamente la prueba PCR negativa tomada al menos 72 horas antes. Se espera que en los próximos días, se confirme el cartel del festival así como las medidas que serán necesarias.

