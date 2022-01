Luis Gerardo Méndez llama a vacunarse contra la COVID-19 luego de perder a su padre

Méndez recordó el día en que hospitalizaron a su padre por COVID-19 y aprovechó para pedir a la población que no baje la guardia ante la nueva cepa.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El actor mexicano Luis Gerardo Méndez llamó a sus seguidores a vacunarse contra el coronavirus ante la nueva ola de contagios derivados por la variante Ómicron.

A través de su cuenta de Twitter, Méndez recordó el día en que hospitalizaron a su padre por COVID-19 con una fotografía que se tomó en aquella ocasión y aprovechó para pedir a la población que no baje la guardia ante la nueva cepa.

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír (sic)”, escribió.

“Omicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa. Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes (sic)”, explicó.

“Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos”, concluyó.

Este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la ola de contagios de COVID asociada al auge de la variante Ómicron continúa creciendo a un ritmo nunca antes visto en la pandemia, con un aumento del 70 por ciento de los casos en el mundo la semana pasada.

FALLECE EL PAPÁ DE LUIS GERARDO MÉNDEZ

En marzo del 2021 el actor de Club de cuervos dio a conocer que su papá, Gerardo Hernández, falleció a los 65 años por complicaciones derivadas de la COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Club de Cuervos compartió una serie de fotos junto con un conmovedor mensaje para despedirse de su padre.

“El alma de la fiesta. El último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos […] Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas”, escribió el actor.

En la publicación, Méndez también reveló que su padre falleció de coronavirus y cuestionó que no lo hayan vacunado contra la SARS-CoV-2 el pasado mes de febrero a pesar desempeñarse como médico.