OMS: Vacunas COVID “funcionan contra todas las variantes que circulan actualmente”

Ginebra, 6 ene (EFE).- Las vacunas existentes contra la COVID-19 “funcionan contra todas las variantes que circulan actualmente”, aseguró hoy la jefa de la célula antiCOVID de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ante el auge de la cepa Ómicron, que ha contagiado a muchas personas vacunadas.

Preguntada sobre si la ciudadanía debe aumentar sus medidas de prevención ante el alto número de contagios en todo el mundo, Van Kerkhove recomendó los mismos gestos que se han generalizado de 2020 “con el fin de reducir el riesgo de exposición”.

“We need #VaccinEquity, treatment equity, test equity and health equity and we need your voices to drive that change.

Equity, equity, equity.”-@DrTedroshttps://t.co/fjxtg9rZQ3

