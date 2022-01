¿De qué depende la forma de las huellas dactilares? Un nuevo estudio aporta claves

Redacción Ciencia, 6 ene (EFE).- Las formas de las huellas dactilares, ya sean circulares, onduladas o serpenteantes, están relacionadas con los genes responsables del desarrollo de las extremidades en lugar del patrón de la piel.

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado hoy en la revista Cell que podría ayudar a los científicos a comprender mejor la asociación entre genes y rasgos fenotípicos en humanos.

Estos surcos y crestas comienzan a formarse en los dedos de las manos y los pies del feto después del tercer mes de embarazo.

Los científicos creen que estas marcas han evolucionado para ayudar a agarrar objetos y sentir sus texturas, pero aún no se sabe cómo se forman estos patrones.

