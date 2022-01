El músico John Mayer da positivo a COVID; cancela su gira en festival de México

John Mayer, integrante de Dead & Company, anunciaron que el músico no asistirá al Festival Playing in the Sand que se llevará a cabo en Cancún, México, debido a que dio positivo a una prueba de COVID.

Por Itzel Roldán

Saltillo, 6 de enero (Vanguardia).- El “efecto posada” sigue avanzando, después de que Hugh Jackman y Woopi Goldberg dieran positivo a COVID-19, el cantante y compositor John Mayer anunció este jueves que no actuará en el Festival Playing in the Sand que se realizará este fin de semana en la Riviera Maya en México.

De acuerdo con un comunicado publicado por la banda Dead & Company (liderada por John Mayer) a través de Instagram: “Hoy, justo antes de partir hacia México, según su médico, @JohnMayer dio positivo por COVID-19 y no podrá actuar en el próximo Playing in the Sand en la Riviera Cancún del 7 al 10 de enero ”.

Mayer es el segundo miembro de Dead & Company que tiene que cancelar su participación debido a la pandemia. Anteriormente, el baterista Bill Kreutztmann había anunciado que tampoco asistiría al festival, asegurando que su médico le dijo que era lo mejor. Un representante de la banda confirmó el diagnóstico positivo de Mayer al medio Variety. El cantautor, que ha estado alternando con éxito las giras de Dead & Company con sus propias actuaciones en solitario, no ha publicado nada en redes sociales.

El evento también está programado para continuar del 13 al 16 de enero, pero no se mencionó si Mayer podría actuar en el segundo fin de semana. Playing in the Sand también estuvo en tendencia en Navidad y Año Nuevo por ofrecer reembolsos completos de entradas y paquetes de viaje a quienes los solicitaron, pero solo por un período de 48 horas. La oferta se produjo en respuesta a una petición en la que los fanáticos desconfiados aseguraron que preferían no participar debido a la rápida expansión de la variante ómicron.

Además del Festival Playing in the Sand, la Riviera maya también será el escenario del Festival Neon, un evento liderado por J Balvin, y que se llevará a cabo del 20 al 23 de enero en las playas de Cancún. Hasta el momento, no se ha dicho si este evento también se cancelará, sin embargo, el precio de los boletos incluía una garantía por COVID-19, lo que promete un reembolso completo en caso de cancelación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.