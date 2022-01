Guardiola, Tuchel y Mancini compiten para “mejor entrenador del mundo” de la FIFA

ZÚRICH, 6 de enero (AP).- Pep Guardiola del Manchester United estaba acompañado por el técnico que lo derrotó en la final de la Liga de Campeones de 2021, Thomas Tuchel del Chelsea, en la lista de candidatos de la FIFA el jueves para ser nombrado el mejor entrenador del mundo.

Guardiola ganó su tercer título de la Liga Premier con el Manchester City la temporada pasada aunque el título europeo ha eludido al club.

La terna de candidatos al premio de entrenador de la FIFA en fútbol masculino la completó Roberto Mancini, que condujo a Italia al título de la Eurocopa.

El dominio europeo fue confirmado en la lista para el premio en fútbol femenil.

A Lluis Cortés, del Barcelona, ganador de la Liga de Campeones, se unieron Emma Hayes, del Chelsea, finalista derrotado, y Sarina Wiegman, que dejó la selección de Holanda, ganadora de la Eurocopa 2017, tras los Juegos Olímpicos de Tokio, para hacerse cargo de Inglaterra.

Bev Priestman, la entrenadora inglesa de la medalla de oro olímpica de Canadá, no entró en la lista.

La votación fue realizada por los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales de todo el mundo, los medios de comunicación especializados y los aficionados que eligieron en el sitio web de la FIFA.

👏 Stephanie Labbé is a top-3 finalist for #TheBest FIFA Women's Goalkeeper from the 2020-21 season 👏 #CANWNTGold 🥇 pic.twitter.com/UHcTgWyWs9

— Canada Soccer's Women's National Team (@CANWNT) January 5, 2022