“Me pidió que me pusiera minifalda”: Comediante revela acoso de Gutiérrez de la Torre

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La famosa comediante Mónica Escobedo, denunció a través de redes sociales y en una entrevista, haber vivido acoso sexual por parte del político Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cuando era una adolescente.

La comediante compartió en Twitter que cuando tenía 19 años de edad y estaba en busca de trabajo, asistió a las oficinas de Gutiérrez de la Torre, momento en el que éste aprovecharía y la acosaría sexualmente pidiéndole que se cambiará de ropa por una que él mismo tenía en su lugar de trabajo.

“Cuando tenia 19 años asistí a una entrevista de trabajo y era en las oficinas de Cuauhtémoc Gutiérrez. Recuerdo que entré a su oficina y me pidió que me cambiara la ropa por una que me dió él, era una minifalda. Me la puse y cuando salí para que me viera me dijo[…]”, expresó en Twitter.

"Cuando tenia 19 años asistí a una entrevista de trabajo y era en las oficinas de Cuauhtémoc Gutiérrez. Recuerdo que entré a su oficina y me pidió que me cambiara la ropa por una que me dió él, era una minifalda. Me la puse y cuando salí para que me viera me dijo: (abro hilo?"
— Mónica Escobedo (@yosoymonica) January 5, 2022

Escobedo explicó en una entrevista con Milenio que, después de haber hecho lo que se le pidió, se retiró del lugar y no volvió, ya que “no tenía necesidades económicas al vivir con sus papás”.

“Se me hizo rarísimo de entrada que me dieran un vestido, porque si me hubieran dado un uniforme, no sé, pero faldita y, ‘a ver, camínale para allá’, me sentí una mercancía y me fui. Mi amiga y yo nos fuimos inmediatamente[…] afortunadamente, porque tenía la opción de irme porque pues vivía con mis papás, y como quiera, tenía comida en el refrigerador y tenía un techo”, explicó la comediante para Milenio.

Asimismo, Mónica dijo que espera que se haga justicia ante la situación que vive actualmente el exdirigente del PRI y que se aplique una pena ejemplar contra. Afirmó que está en disposición de presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en caso de que su testimonio sea requerido y útil.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre destacó como Secretario general del Movimiento Territorial del PRI en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Consejero Estatal, y después Consejero Nacional del mismo partido, así como líder de la Unión de Pepenadores de esta entidad.

También fue Diputado en Asamblea Legislativa del DF. Incluso, sus aspiraciones políticas crecieron al grado que buscó la candidatura del PRI al Gobierno de la capital, aunque al final no resultó seleccionado.

El pasado 4 de enero, un Juez Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, dictó auto de formal prisión en contra de Gutiérrez de la Torre por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Logra #FGJCDMX auto de formal prisión contra Cuauhtémoc "N", por su probable responsabilidad en la comisión de delitos en materia de trata de personas y asociación delictuosa
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 5, 2022

Los cargos que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son trata de personas, en grado de tentativa, en las modalidades de explotación sexual agravada y publicidad engañosa, así como asociación delictuosa.