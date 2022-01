Rocío Sánchez Azuara confiesa que sufrió un ataque de violencia por parte de Bozzo

La conductora mexicana Roció Sánchez Azuara confesó en una entrevista que Laura Bozzo se puso agresiva con ella en un restaurante de la Ciudad de México e intento lastimarla físicamente.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 6 de enero (LaOpinión).- Las conductoras Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo se han mantenido dentro de la lista de las más populares de la televisión hispana desde hace muchos años pues ambas han encabezado proyectos de corte social sumamente exitosos.

Sin embargo, esto ha dado pie a que haya generado una fuerte rivalidad entre ambas, no obstante, todo parece indicar que sus diferencias dejaron de ser profesionales y pasaron a un ámbito personal pues la presentadora nacida en San Luis Potosí reveló que “La señorita Laura” intentó agredirla.

Fue durante la última emisión del programa de espectáculos Con Permiso, el cual es conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel, donde Rocío Sánchez Azuara estuvo como invitada para hacer un repaso acerca de lo que ha vivido en su larga y exitosa trayectoria en la televisión mexicana por lo que al calor de la conversación no pudo evitar salir el tema de las comparaciones con Laura Bozzo y esto dio pie a que recordara que la conductora de origen peruano intentó agredirla cuando coincidieron en un restaurante de la Ciudad de México.

“La he visto porque vamos al mismo salón de belleza y en algún momento coincidimos también en un restaurante, justo ayer los clientes, unos japoneses, recordaron un incidente que sucedió en ese restaurante al sur de la ciudad, donde la mujer me quería aventar por las escaleras, pero yo no me di cuenta”, señaló Sánchez Azuara.

Durante su relato, la titular de Rocío a tu lado recordó que fue gracias uno de sus acompañantes que el intento de agresión de Laura Bozzo no pasó a mayores y mencionó que en efecto, el problema se habría derivado de su rivalidad profesional.

“Su intención era aventarme, porque justo estaban las escaleras, él la vio venir y como que me empujó. Yo no entendía que pasaba y ella gritaba muchísimo, ‘es que aquí la reina del rating soy yo’ (…) ella estaba sentada con otras personas que yo conozco y lo único que ellos me dijeron, que me iban escoltando ‘Rocío, camina’, yo no sabía que estaba sucediendo, no sabía que ella estaba ahí, yo venía de una reunión” aseguró la presentadora que milita en las filas de TV Azteca.

Para cerrar el tema de Laura Bozzo, la querida conductora señaló que para ella nunca existió ni existirá rivalidad alguna con la peruana ni con ninguna otra persona pues en lo único que está enfocada en su carrera.

“A mí me vale, yo no tengo rivalidad con nadie, no me enseñaron a tener rivalidad con nadie, yo soy única en lo que hago, me fijo una meta y se acabó”, sentenció Rocío Sánchez Azuara.

Hasta el momento, Laura Bozzo, quien en meses anteriores enfrentó fuertes problemas con la justicia mexicana, no ha respondido a estos señalamientos, sin embargo, se espera que haga válido su derecho a réplica para dar su versión de estos hechos y continuar con la mediática rivalidad que han sostenido durante muchos años.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.