Empleada de H&M exhibe en FOTOS brote de piojos en la ropa; empresa cierra tienda

Saltillo, 6 de enero (Vanguardia).– Una empleada de una tienda de ropa expuso por medio de redes sociales que prendas que se estaban vendiendo tenían piojos. Los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre de 2021 en un H&M de Nueva York, Estados Unidos.

“Trabajo en H&M en Oculus, World Trade [Nueva York] y hoy un cliente descubrió piojos en un estante de sudaderas con capucha. No cerrarán la tienda ni notificarán a los empleados sobre el problema. La sección está simplemente bloqueada”, sentenció en Twitter.

Sin embargo, se dio a conocer en días posteriores que la tienda sería cerrada por las condiciones antihigiénicas.

I work at the H&M in the Oculus at World Trade & today a customer discovered lice on a rack of hoodies. They’re not closing the store nor are they notifying employees of the problem. The section was just blocked off. pic.twitter.com/eAIlOxfmJu

