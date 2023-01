Telescopio James Webb descubre galaxias similares a la Vía Láctea a 11 mil años luz

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS).- Nuevas imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST) revelan por primera vez galaxias con barras estelares (características alargadas de estrellas que se extienden desde el centro de las galaxias hacia sus discos exteriores) en un momento en que el Universo tenía solo el 25 por ciento de su presente edad.

El hallazgo de las llamadas galaxias barradas, similares a nuestra Vía Láctea, tan temprano en el universo requerirá que los astrofísicos refinen sus teorías de la evolución de las galaxias.

Antes del JWST, las imágenes del telescopio espacial Hubble nunca habían detectado barras en épocas tan jóvenes. En una imagen del Hubble, una galaxia, EGS-23205, es poco más que una mancha en forma de disco, pero en la imagen correspondiente del JWST tomada el verano pasado, es una hermosa galaxia espiral con una barra estelar clara. Arriba se muestran ambas.

How much more powerful is JWST than Hubble? Check out this spiral galaxy from 3/4ths of the way back to the Big Bang. A stellar bar is invisible to Hubble, but just pops out in JWST’s version (right). Read full story below. @ceers_jwst @UTAstronomy @NASAWebb https://t.co/hnj20lxGES pic.twitter.com/9M6Bz00tq5

— NaturalSciences @ UT (@TexasScience) January 5, 2023