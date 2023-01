Gianluca Vialli, figura de la selección italiana y de Juventus, muere a los 58 años

ROMA (AP) — Gianluca Valli, el exdelantero italiano que ayudó a Sampdoria y Juventus a coronarse en la Serie A y en Europa antes de convertirse en jugador-entrenador de Chelsea, falleció. Tenía 58 años.

La Federación de Fútbol de Italia confirmó el deceso el viernes.

En 2018, Vialli anunció que había superado una batalla de un año contra el cáncer de páncreas, pero en diciembre de 2021 dijo que la enfermedad había regresado.

Vialli y Mancini eran conocidos como los “gemelos del gol” cuando jugaban juntos en Sampdoria y llevaron al club de Génova a conquistar su único título de la Serie A en 1991 y su único cetro europeo en 1990 con la Recopa, además de cuatro Copas de Italia.

La dupla guió al equipo a la final de la Copa de Europa de 1992, que perdió ante Barcelona en el Estadio de Wembley.

Como delegado de la selección, Vialli se reunió con Mancini para ayudar a Italia a ganar la Eurocopa tras superar a Inglaterra en la tanda de penales en la final de Wembley el año pasado.

La muerte de Vialli se produce apenas tres semanas después del prematuro deceso de otra leyenda de la Serie A, Sinisa Mihajlovic, tras una larga batalla contra la leucemia. Mihajlovic también coincidió con Mancini en Sampdoria cuando Vialli fichó por la Juventus.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.

Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023