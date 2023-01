“Actuamos con autonomía” dice AMLO ante captura de Ovidio; no participó EU, confirma

El Presidente recalcó que hay cooperación y trabajo entre México y Estados Unidos, sin embargo insistió en que las decisiones se toman “como Gobierno soberano e independiente”.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la captura de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, fue un operativo realizado por las autoridades de seguridad de México, sin intervención o participación del Gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal respondió sobre los rumores que circularon acerca de que la captura del hijo de “El Chapo” se dio como un “presente” ante la pronta llegada del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al territorio mexicano con propósito de la Cumbre de Líderes de América Latina.

López Obrador insistió en que el operativo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se realizó con independencia y puso como ejemplo las dos ocasiones en el que Donald Trump como Presidente del país vecino del norte.

“Acerca de las interpretaciones, pues hay muchas. Las repensamos, desde luego no las compartimos porque nosotros actuamos como autonomía”, expuso.

“Yo les voy a poner como antecedentes que en dos momentos difíciles, siendo Presidente Donald Trump me habló para ofrecernos apoyo, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar otra vez a Ovidio (Guzmán López, ‘El Ratón’). En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil, calculamos que iba a haber muchas muertes y tomamos esa decisión. Me habló el Presidente Trump para ofrecerme apoyo, se lo agradecí y le dije que era un asunto nuestro y que nosotros ibamos a enfrentarlo, a resolverlo”, relató. Luego vino otro suceso “muy importante”, recordó: “El asesinato de mujeres y niños en Bavispe, de la familia LeBaron y dos familias más. Fue también muy fuerte ese hecho lamentable y me habló también el Presidente Trump, para lo mismo, para decirme que ellos podían ayudar con personal y con lo que se necesitara, y lo mismo, la respuesta fue: ‘no, muchas gracias. Nosotros vamos a investigar y dar con los responsables’, cosa que por cierto ya se hizo porque hay como 100 detenidos en el caso de Bavispe”, refirió el Presidente mexicano.

El oriundo de Tabasco recalcó que hay cooperación y trabajo entre México y Estados Unidos, sin embargo insistió en que las decisiones se toman “como Gobierno soberano e independiente”. Asimismo dijo que esta detención se da en un contexto donde la orden para las fuerzas de seguridad del país es que no se coludan con el crimen organizado y que se actue primero con más inteligencia y menos fuerza.

AMLO recuerda que desde el "Culiacanazo" y el caso LeBarón, no ha aceptado ayuda de Estados Unidos y reitera que en este caso de la recaptura de Ovidio Guzmán, tampoco lo hizo. pic.twitter.com/rhFimTdbOs — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 6, 2023

“Estas decisiones las tomamos en el Gabinete de Seguridad y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo: ya sabe Marina, Sedena, la Guardia Nacional que no se permite impunidad, que no hay asociación delictuosa que se permita entre autoridades y la delincuencia; que esta bien pintada la raya, que no es como antes que no se sabía donde terminaba la delincuencia y donde empezaba la autoridad, porque no había línea divisoria, al grado, como sabemos, que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente de la delincuencia. Entonces, por eso pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud, con integridad y lo vamos a seguir haciendo. La indicación que siempre se hace de estas instrucciones que se dan es que siempre se use más la inteligencia, menos la fuerza; que se evite la pérdida de vidas humanas, que se respeten los derechos humanos. Esas son las indicaciones”, comentó.

Pese a la insistencia de la prensa sobre si hubo algún tipo de apoyo o intervención de parte del Gobierno de EU, López Obrador insistió: “No, ya les expliqué. Es una decisión que se toma y les diría que es de rutina, por lo que explicó el General (Luis Cresencio Sandoval): estamos constantemente actuando y lo más importante en nuestra agenda es prevenir, que la gente no tenga necesitad de dedicarse a la delincuencia: que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, condiciones sociales. Que nadie se vea obligado, por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales”, finalizó.

Previo a estas declaraciones, el Presidente afirmó que se mantendrá la presencia de elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y de la policía estatal para continuar dando protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa. Sin embargo, dijo que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le informó que hasta el momento no hay bloqueos activos que sean resguardados por personas armadas, pero que aún no logran retirar todos los autos que se utilizaron para cerrar vialidades.

“Afortunadamente hay una calma en estos tiempos, en estas últimas horas; hablé con el Gobernador y él me ha mencionado que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles prácticamente en toda la ciudad”.

“Lo que me dijo hoy en la mañana: ‘Señor Presidente, como le dije por teléfono no existen bloqueos activos, sólo la irrupción de la circulación en algunos tramos carreteros donde no hemos alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores por ser muy grandes o porque estan muy complejos debido a la situación en que los colocaron, pero estamos trabajando para retirar chatarra y escombros en todas las vías. Quizá esa tarea nos lleve todo el día, sobre todo en ciertos tramos carreteros. En la ciudad de Culiacán ya abrimos todas las calles bloqueadas y estamos en la tarea de retirar todos los carros bloqueados que los orillamos a las banquetas. No hay bloqueos bajo resistencia de gente armada, la tardanza sólo es por lo dificil de lo que le comento'”, terminó.