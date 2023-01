Juez de Distrito impide, por el momento, la entrega de Guzmán López al Gobierno de EU

El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió dos suspensiones al presunto líder de “Los Chapitos”, una para evitar su extradición y otra para que no sea incomunicado.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de “Los Menores“, célula del Cártel de Sinaloa, quien fuera detenido ayer en Culiacán, consiguió este viernes una suspensión de plano contra una posible extradición a Estados Unidos, el país que lo requiere, así como contra su incomunicación.

“(…) se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este Juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, resolvió el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados del Poder Judicial consultados por SinEmbargo.

“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de la incomunicación, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el único efecto que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos y bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al directo quejoso comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe”, añadió el juzgador.

Además, el Juez solicitó a las autoridades responsables que “en el plazo de veinticuatro horas informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada de plano y remitan las constancias que lo acrediten”.

El Juez también comisionó a uno de los actuarios adscritos a su Juzgado a fin de que acuda a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, y localice a Guzmán López. Una vez identificado, le notificará la resolución y le preguntará que manifieste si es su voluntad ratificar o no la demanda de amparo promovida en su nombre.

Además, deberá dar fe de “del estado físico del quejoso y si a simple vista presenta huella de lesiones”. “En tal caso le pregunte quien se las infirió, con la finalidad de que este juzgado acuerde lo correspondiente”, señala el acuerdo del Juez consultado por este medio.

MÉXICO SÍ ANALIZA EXTRADICIÓN

Más temprano este viernes, el Canciller Marcelo Ebrard estimó que el proceso de la posible extradición de≥ Guzmán López a Estados Unidos será, a partir de ahora, de “entre cuatro y seis semanas“, y depende tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como, “esencialmente”, del Juez del caso. Afirmó que no es una decisión política.

“En el caso de Ovidio hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición, un Estado solicita que se detenga a una persona y hay evidencias sustantivas en su contra; lo primero es ver ciudadania de la persona, se da cuenta a la Fiscalía General de la República y y procede en consecuencia”, explicó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Qué sucede? Que se pone a disposición del Juez y Ley de Extradición marca plazos para presentar elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso ocurrirá entre cuatro y seis semanas a partir de ahora, ya que Estados Unidos presentó su solicitud” desde septiembre de 2019, añadió.

¿Quién determina si procede o no procede? Ebrard explicó que se trata de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo su cargo, siempre y cuando “sea apegado a disposiciones legales vigentes”, pero “esencialmente depende del Juez de la causa”. “Es un rol importante, no es una decisión política, no es solo de Cancillería sino esencialmente del Juez, para certificar, verificar, que los derechos de la persona se respeten, dado que es ciudadano mexicano”.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, informó por su parte que los delitos de los que lo acusa EU a “El Ratón” son de conspiración para introducción de drogas. En el caso de México, aseguró que hay elementos para llevarlo a tribunales por delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego; también hay indicios de delincuencia organizada.

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, añadió que se detuvo a Guzmán López “en flagrancia por delitos como portación de armas de uso exclusivo del Ejército y tentativa de homicidio”, y se puso a disposición de la FGR para ejecutar la orden de aprehensión en términos de extradición, donde “se están integrando las carpetas por delitos del fuero federal, tenemos conocimiento de otras carpetas pero no podemos compartir información”.

El jueves, Ebrard ya había descartó que el proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos sea en fast-track, ya que hay formalidades que se deben cumplir y en México hay procesos abiertos en contra del hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Hay un procedimiento que se tiene que seguir, según la ley mexicana, se tendría que presentar que me imagino el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado, no se podría”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores a medios.