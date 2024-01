Benito, la jirafa perdida en parque de Chihuahua, puede morir de frío. No les importa

La cuenta de X @SalvemosABenito se ha encargado de documentar, desde su llegada, las condiciones adversas en las que vive la jirafa macho de entre tres y cuatro años de edad, y, por supuesto, en los últimos días no ha sido la excepción, sobre todo ante las bajas temperaturas que se han registrado en Ciudad Juárez.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Los meses pasaron, los diversos llamados a las autoridades quedaron en el olvido y el temor de activistas en materia de bienestar animal terminó por llegar: las bajas temperaturas arribaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, y con ellas aumentó la preocupación por la falta de un hogar digno para la jirafa Benito, que sigue enfrentándose al frío en un pequeño cobertizo en las inmediaciones del Parque Central.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró ayer viernes que desde la primera denuncia se realizaron diversas acciones para garantizar el trato digno y respetuoso del ejemplar, como visitas de inspección ejecutadas que llevaron a la instauración de un procedimiento administrativo que determinó el aseguramiento precautorio de la jirafa.

La dependencia agregó a través de sus redes que el procedimiento administrativo continúa y se encuentra en la etapa de apertura de alegatos, por lo que el inspeccionado cuenta con tres días hábiles para la formulación de estos.

No obstante, activistas denunciaron desde @SalvemosABenito, la cuenta de X que ha seguido el caso de la joven jirafa, que el organismo mintió y “han sido igual de omisos” que el Gobierno estatal porque desde mayo les solicitaron la inspección a “Benito” y no fue sino hasta octubre cuando hicieron las visitas.

“¿Por qué mienten? Han sido igual de omisos o hasta peor, incluso. Tuvieron desde mayo que hicimos las primeras denuncias para exigir lo que ahora necesita con urgencia Benito y no fue hasta su 4ta inspección, el 25 de octubre, que las solicitaron, cuando en las primeras hasta comunicados sacaron que la jirafa y su hábitat estaban bien. Y hoy, 72 días después, cuando ya llegaron las temperaturas congelantes al Parque Central y la vida de Benito está en riesgo, dicen esto. Asuman responsabilidades y pónganse a trabajar”, reclamaron.

Para María Ruiz Varela, activista por los derechos de los animales de Ciudad Juárez, el escenario no es tan complejo: los responsables del Parque Central se pusieron a trabajar gracias a la presión social y nada más.

En entrevista con SinEmbargo, Ruiz Varela compartió que las autoridades del Parque Central no fueron para adaptar el hábitat de la jirafa, que llegó hace ocho meses, el 3 de mayo del 2023 para ser exactos, a uno de los dos pulmones de Cd. Juárez, obligándola a soportar las temperaturas extremas que se registran año con año en el estado de Chihuahua.

“La dejaron pasar el calor infernal a la intemperie y no se prepararon para el invierno, empezaron la obra tarde y dijeron que la iban a concluir el 15 de diciembre, y salieron hace unos días a decir que por los días festivos se atrasó otra vez la obra, ahora la van a entregar el 15 de enero cuando ya estamos en el invierno, entonces sí están haciendo un esfuerzo, pero porque no les quedó otro remedio y lo que están haciendo es, a todas luces, insuficiente e improvisado porque ese parque ni siquiera es zoológico, es un parque, o sea, no tienen personal calificado de planta, no tienen la infraestructura que tendría un zoológico”, expuso.

“Lo que le están haciendo ahorita a Benito es algo muy similar a lo que tenía, le están ampliando su casita de bloque con el mismo material, dicen que lo van a recubrir con una capa de un material que se llama plastimadera a modo de aislante, veremos si eso funciona, pero también ya dijeron que la calefacción que le van a poner sólo elevará la temperatura 5 grados más que lo que tenga en el exterior para evitarle alguna parálisis cuando entre y salga al estar en calor, eso yo lo veo bien, pero en este caso las jirafas son muy sensibles al frío y por esa razón en zoológicos de Estados Unidos ellas tienen graneros con calefacción de tres niveles para pasar el invierno, entonces un granero para una jirafa es algo que debería ser diseñado, construido y validado por expertos, y esto que le están haciendo es una total improvisación”, denunció.

La cuenta @SalvemosABenito se ha encargado de documentar, desde su llegada, las condiciones adversas en las que vive la jirafa macho de entre tres y cuatro años de edad, y, por supuesto, en los últimos días no ha sido la excepción.

Este viernes, por ejemplo, Ciudad Juárez, Chihuahua, amaneció a 0º y a Benito se le vio, una vez más, presentando estereotipias, como se le conoce a los comportamientos en bucle que se dan en animales privados de libertad a consecuencia de no poder expresar las conductas naturales de su especie, tales como lamer las paredes del pequeño cobertizo que tiene en su hábitat o hasta los tubos que delimitan su entorno.

Pese a las múltiples denuncias, marchas pacíficas y vigilias que se hicieron a lo largo del 2023 para exigir el traslado de Benito a un santuario, las autoridades han sido omisas.

En este sentido, Ruiz Varela abundó que “los directivos del parque de una manera muy irresponsable dicen que la jirafa se está adaptando muy bien al frío y que no se le ve afectación física, puede ser verdad porque es una jirafa muy joven, pero eso no significa que ella no esté sufriendo y si ella sigue soportando inviernos cada año y veranos infernales como los que siempre tenemos aquí en Juárez pues la afectación se va a ver con los años, así como se vio con Modesto, que fue la jirafa que vivió antes allí en ese parque y que cuando murió, en junio de 2022, nos sentimos tristes, pero también aliviados, y pensamos ‘qué bueno que ya no está sufriendo, no creo que piensen traer otra jirafa'”.

“En el año 2011 hubo una helada muy fuerte aquí en Juárez y Modesto perdió parte de su oreja y parte de su cola por necrosis, o sea, se le cayeron por el frío. Lo que la ciencia dice es que las jirafas son muy sensibles al frío y que no deben exponerse abajo de 10 grados, eso es lo que dice la ciencia, pero los directivos del parque no siguen la ciencia y ellos simplemente dicen, sin ninguna base, que la jirafa se está adaptando muy bien al al frío, y no, ella está sobreviviendo al calor y al frío extremo por su instinto de supervivencia, no porque ella esté muy contenta”, explicó.

En septiembre del 2023, ante la presión de activistas, la gobernadora del estado, Maru Campos, aseguró que Benito se encuentra mejor que Modesto, y sí, en efecto, María no duda que algunas condiciones hayan mejorado para la más reciente adquisición del Parque Central, pero éstas siguen sin ser idóneas para el animal.

Ejemplo de ello es el lago que alimenta el hábitat de Benito, donde se encontraron 2 mil 400 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de contaminación por la bacteria E. Coli (escherichia coli), según las pruebas que realizaron el pasado mes de noviembre peritos del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-2021 los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales respecto a la bacteria E. Coli, proveniente de heces fecales tanto de personas como de animales, son de 600 UFC.

Al ser cuestionada al respecto, la activista aseguró que pese a los resultados arrojados, las autoridades no dieron ninguna respuesta.

“Es un peligro para los patitos que siempre los ves muy maltratados, pero también afecta a los humanos porque la gente va y visita el parque, camina alrededor del parque, se organizan actividades en el parque, pero las autoridades no le dicen a la gente que están en peligro por exponerse a esta bacteria, eso es algo muy serio, ya se ha publicado en medios y el Gobierno sigue sin dar respuesta”.

Aún así, destacó, que los directivos del lugar han reconocido y festejado el incremento de visitas al Parque Central puesto que están generando ingresos diarios gracias Benito, el ejemplar al que ven como una simple atracción turística, y a los puestos que ahí se encuentran.

“Están muy contentos porque la jirafa les ayuda a atraer más gente y a tener más puestos que venden, y ellos cobran ese dinero, le calculamos como unos 400 mil pesos por semana que se están embolsando […] La tienen como atracción de circo para incrementar las ventas de los comercios. Eso va totalmente en contra a lo que la Ley señala con respecto a lo que debería ser el trato que debería recibir una especie en peligro de extinción”.

En diciembre de 2016 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) alertó que la jirafa había entrado a la Lista Roja puesto que, en ese entonces, la población mundial de esta especie sufrió un declive que alcanzó un 40 por ciento.

De acuerdo con la ONG, la caza ilegal y la destrucción de su hábitat son los principales factores que han empujado a la especie hacia la extinción.

Activistas y usuarios de redes sociales iniciaron desde hace varios meses una lucha en la que han exigido en un sinfín de ocasiones a las autoridades a dar luz verde al traslado de Benito a un lugar mejor, sin embargo el 2023 cerró sin ningún cambio favorable en este caso.

Para el año que acaba de comenzar, María Ruiz adelantó a este medio que se enfocarán en exigir a instancias federales como la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que tomen acción para ayudar a Benito porque “la gobernadora nos ha demostrado que no escucha”.

“Se ha hecho de todo y no se ve respuesta por ningún nivel de Gobierno, por ninguna instancia, hay amparos ya interpuestos, uno de ellos aquí en Cd. Juárez que cubre toda la flora y fauna del parque, no sólo a Benito, y se seguirá dando seguimiento a ese amparo que está interpuesto en contra de 26 dependencias, pero sí nos gustaría saber por qué Profepa y Semarnat no están actuando”, concluyó.

