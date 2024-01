¬RADICALES se estrena con programa bomba: ¿Qué pasará cuando termine AMLO? (VIDEO)

En el estreno de “RADICALES”, el nuevo programa de Estudio B de SinEmbargo, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar analizaron el escenario político que vendrá luego del retiro de Andrés Manuel López Obrador de la política.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– El proceso electoral de 2024 no sólo traerá la posibilidad de que una mujer asuma por primera vez la Presidencia de México, sino que al mismo tiempo implicará el retiro de Andrés Manuel López Obrador de la vida pública del país, como él mismo lo ha manifestado.

Precisamente esta cuestión fue abordada en el estreno de “RADICALES”, programa de Estudio B de SinEmbargo del que forman parte Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

Para Álvaro Delgado es perceptible desde ahora “una nostalgia por el fin del Gobierno de López Obrador” que embarga no sólo a los seguidores del Presidente, sino también a sus opositores, quienes “van a tener que vivir unos y otros sin López Obrador, o vamos a tener que vivir todos sin López Obrador”.

“Es de tal magnitud la presencia de López Obrador en la vida pública de México que no es en el Gobierno federal, diría yo, ni siquiera como Jefe de Gobierno, yo creo que la presencia de López Obrador en la vida pública del país se hace manifiesta inclusive desde antes de que asuma la presidencia del PRD, yo creo que comienza a tener una influencia nacional desde Tabasco”, ahondó.

En ese sentido, Pérez Ricart apuntó que lo que vamos a vivir en junio, con la elección presidencial, y luego en octubre con la llegada de una nueva administración es una singularidad en la historia de este país, pues “desde Lázaro Cardenas no se iba un Presidente tan popular”

“Desde 1997 López Obrador ha sido la figura central en la política nacional, tres veces candidato a la presidencia de la república, gobernante de la Ciudad de México durante cinco años, y la figura central en el movimiento de izquierda en este país. Sí es una novedad que un Presidente con tanta popularidad vaya, insisto, a dejar la presidencia, es muy importante, porque durante cuatro años estuvieron diciendo que nunca se iba a ir, se va a ir de la presidencia y se va en la mejor de las situaciones posibles”, apuntó.

Para Alejandro Páez Varela el próximo Gobierno tendrá que atender dos grandes retos: uno, mantener lo que funcionó y otro, entrarle a los temas donde realmente el Presidente no pudo.

“Hay muchos temas donde el Presidente, hay que decirlo, no pudo, uno de ellos, la justicia; otro, la corrupción y la impunidad, la Fiscalía le quedó muy mal, no hubo realmente golpes importantes y yo creo que ahí al próximo Gobierno le queda, sí, algo andado para mantener pero por el otro lado retos importantes donde el Presidente López Obrador no avanzó”, señaló.

Y puntualizó: “Yo esperaría que el próximo Gobierno entienda muy bien el reto que significa mejorar y mejorar no es sobreponerse a López Obrador, mejor lo que hizo López Obrador significaría necesariamente agregarle a lo que López Obrador pudo hacer”.

En ese sentido, Pérez Ricart indicó que además el propio partido Morena tendrá que transitar de un liderazgo carismático, como es el de López Obrador, “a un liderazgo institucional, aglutinar las fuerzas del partido y el proyecto que es el obradorismo, lejos de López Obrador”.

Así mismo señaló que “López Obrador deja muchos huérfanos”, uno de ellos la oposición que tendrá que encontrar una narrativa y otro blanco. “Necesitará buscar algo nuevo, inventarse algo nuevo, desaprovecharon seis años para reconstituirse y van a comenzar el 24 peor de lo que estaban en el 18”.

“El reto para Morena está ahí, no volverse un partido que cacha absolutamente todo, tiene que reivindicar su línea, si no de izquierda sí de estar de los más vulnerables, de ser un partido incluyente, de ser un partido donde no se mienta, donde no se robe, en donde no se traicione, tiene que recuperar eso”.

Héctor Alejandro Quintanar compartió a su vez la importancia de continuar en el futuro con la conferencia mañanera “porque ha sido un mecanismo, con todo y sus contraluces, muy efectivo para hacer frente a la que ha sida principal arma de oposición, qué es esta constante impugnación, muchas veces sin razones a absolutamente todo lo que haya hecho López Obrador como Presidente”.

“Me parece que esa oposición, así sectaria, sin proyecto, irracional, furibunda, jugó con las herramientas de lo medios y jugó con esta impugnación ideológica servil, completamente sectaria, todo el tiempo y con herramientas muy poderosas, con un ecosistema mediático muy a su favor, y la mañanera vino a ser este contraste paralelo, este antídoto para detener estas cosas, con todo y las contraluces de la mañanera en sí misma, que también se puede discutir, me parece que fue muy eficaz en ese aspecto”, señaló.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.