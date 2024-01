Mario Zagallo, único en ganar cuatro mundiales con Brasil, fallece a los 92 años

Por Tales Azzoni y Mauricio Savarese

RÍO DE JANEIRO (AP). — Mario Zagallo fue protagonista de casi todos los momentos importantes en la historia del fútbol brasileño, desde la conquista de su primer título de la Copa del Mundo en 1958, hasta su papel como embajador del torneo que el país albergó en 2014.

Zagallo, la primera persona que conquistó mundiales como jugador y técnico, ha fallecido. Tenía 92 años.

Estuvo en cinco finales, una cifra que no ha sido igualada. Ganó dos como jugador (1958 y 1962), uno como entrenador (1970) y otro como asistente (1994).

Tite, extécnico de Brasil, visitó a Zagallo para escuchar sus consejos antes de llevar a la selección a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Para muchos brasileños, Zagallo era sinónimo de patriotismo, entrega y gloria.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), confirmó el deceso en un comunicado emitido el sábado por la madrugada. El dirigente consideró que Zagallo “es una de las mayores leyendas” del deporte.

Ni la CBF ni la familia de Zagallo revelaron la causa de la muerte.

Varios clubes brasileños donde Zagallo jugó y dirigió expresaron también sus condolencias.

Las redes sociales de Zagallo lo consideraron “un padre dedicado, un abuelo amoroso, un suegro atento, un amigo leal, un profesional victorioso y un gran ser humano”.

Zagallo tuvo hospitalizado por más de un mes en 2005 después de una cirugía estomacal. Cuatro años antes, recibió cuidados médicos por una arritmia cardíaca mientras era entrenador de Flamengo de Río de Janeiro. Estuvo 12 días en un hospital antes del Mundial de 2014 por una infección en la espalda, y fue dado de alta justo a tiempo para ver el partido inaugural.

Zagallo era conocido por su superstición con el número 13 y el uso de la frase “tendrán que aguantarme”, que lanzaba a cualquiera que osara criticarlo.

The first person to win the World Cup as both a manager and as a player. 🏆🏆🏆🏆

A #FIFAWorldCup legend in every sense.

Rest in peace, Mário Zagallo. 💛💚 pic.twitter.com/AWmOvxQKSa

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 6, 2024