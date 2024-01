La Ministra Batres se baja el sueldo y rechaza seguro médico de lujo: irá al ISSSTE

En mayo del 2021, quedó plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del Presidente; no obstante, la SCJN, al ser un organismo autónomo, no ha respetado este tope salarial.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– La Ministra Lenia Batres Guadarrama publicó este sábado el documento en donde solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que su salario no exceda lo que establece la Constitución y que se le inscriba al régimen de salud público del ISSSTE, renunciando a los seguros de gastos médicos mayores de los que gozan los burócratas del Poder Judicial.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, escribió la Ministra Lenia, quien apenas esta semana tomó posesión de su cargo pronunciando un fuerte discurso crítico hacia la Corte.

El documento que hico público este sábado tiene fecha del 29 de diciembre de 2023 y está dirigido a la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 6, 2024

En mayo del 2021, quedó plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del Presidente, fijado en 129 mil 432 pesos mensuales netos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024.

No obstante, la SCJN, al ser un organismo autónomo, no ha respetado este tope salarial.

Los ministros de la Suprema Corte perciben un salario neto mensual de 206 mil 948 pesos, sin contar prestaciones, esto de acuerdo con lo establecido en el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de febrero de 2023 en el DOF.

Además de su salario, los ministros perciben 445 mil 309 pesos netos anuales, más un seguro de pago por riesgo que equivale a 416 mil 754 pesos netos anuales.

“ME QUIEREN INTIMIDAR”

Batres Guadarrama denunció el viernes que los ataques que ha recibido en su contra desde las redes sociales, medios de información y la oposición buscan intimidarla, algo que no funcionará, en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

—¿La quieren intimidar para que usted resuelva como ellos quieren? —se le preguntó a la Ministra Batres Guadarrama.

—Es muy probable. Este conjunto de reacciones las siento muy intimidatorias, creo que son intimidatorias en términos generales, más que dirigidas a actos específicos o a juicios específicos me parece que el intento de estos días de estar intensamente en Twitter, que se ha distinguido en los últimos años de ser una red social extremadamente agresiva, se detonaron muchos actores de estar insistentemente insultándome en un grado de agresividad inaudito. Creo que este tipo de agresiones, que son anónimas, pues van dirigidas a un acto de intimidación generalizado.

Lenia Batres Guadarrama compartió además que dentro de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vivido un maltrato. “Ha habido actos de diferencia, me dicen que en otros casos hay bienvenidas muy amables, se le lleva a uno a visitar el inmueble, bueno, todo esto no sucedió, hay información muy básica que no he recibido por los órganos que debieron habérmela proporcionado, supongo que es parte de una dinámica que dice ‘no eres bienvenida’”, declaró.

—¿Cree usted que algo similar puede suceder adentro de la Corte, las fuerzas conservadoras que intentan conservar ese poder?

—Obviamente, de hecho empieza desde el primer día que pisé la Corte hay una conducta, no del personal, que ha sido impresionantemente amable, sino de quienes controlan los trámites y toda la maquinaria de la propia Corte. Sí ha habido una conducta, además somos poquitos ministros, queda muy claro que es distinta en mi caso, tampoco esperaba otra cosa, no iba a suceder, el ingreso les ve que no les es simpático.

Lenia Batres se dijo sorprendida de la forma en que han reaccionado algunas personas tras su nombramiento como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dijo “pareciera que se sienten muy ofendidos”.

“Me ha sorprendido enormemente la virulencia con la que algunas personas han recibido este nombramiento, ha habido una virulencia que me sorprende, es como si estuviera la propiedad de alguien y se sintieran muy ofendidos algunos personajes porque estoy rompiendo un espacio que tenía propietarios”.

Finalmente, la Ministra afirmó que los personajes que han expresado su rechazo hacia ella tendrá que hacerse a la idea de que los espacios públicos no son propiedad de ninguna élite o de algún grupo de personas.

“No veo por qué tanta agresividad, no tienen de qué preocuparse, yo simplemente me incorporo para realizar funciones públicas. Me parecen muy exageradas estas reacciones, todavía no he empezado funciones para que alguien sienta esas amenazas, pero se ve que sí les preocupa que se pueda desarrollar un papel al que están acostumbrados en la Suprema Corte de Justicia”.