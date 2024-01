Israel: Miles de personas se movilizan en Tel Aviv para pedir elecciones anticipadas

Madrid, 7 de enero (EuropaPress) – Miles de personas se han manifestado este sábado en las calles de Tel Aviv para pedir un adelanto electoral en Israel y han exigido unos comicios que se celebren de forma “inmediata”, según el diario

The Times of Israel.

Aproximadamente 20 mil personas se han congregado en la ciudad según datos de los organizadores de las protestas recogidos por el mismo medio. La manifestación principal se ha producido en la Plaza Habima, aunque también se han registrado congregaciones más pequeñas en otros puntos, como Haifa o la ciudad costera norteña de Cesarea, donde los manifestantes han protestado en las inmediaciones de la casa del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

💥In Tel Aviv, Habima Square, thousands rally for the government to be replaced. pic.twitter.com/K1BY2ZfnDd

Pese a los reclamos de la población, Netanyahu ha reiterado que la guerra no se detendrá hasta alcanzar todos los objetivos fijados, entre los que se encuentran “la eliminación de Hamás, la devolución de los rehenes y la promesa de que Gaza dejará de ser una amenaza para Israel”.

En este sentido, el Primer Ministro ha llamado a “dejarlo todo a un lado y continuar con la fuerza conjunta hasta lograr una victoria completa”.

Now in Tel Aviv: left wing activists protest against the war, calling for ceasefire pic.twitter.com/3Prrb9T3oI

— Oren Ziv (@OrenZiv_) January 6, 2024