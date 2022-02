Ana Luisa dedicó 10 años a buscar al feminicida de su hija... hasta que la asesinaron

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La historia de Ana Luisa Garduño se parece a muchas otras más de México: su hija fue víctima de feminicidio y dedicó su vida a librar una batalla en contra de la impunidad, esa otra violencia ejercida por las autoridades.

Su muerte también se une a esa lista de activistas asesinados mientras hacían trabajo. Su estado natal, Morelos, en los últimos tres años ha sido testigo del ultraje a siete activistas en total. Y ahí la impunidad hace de nuevo su aparición.

El caso de Ana Luisa recuerda al de Marisela Escobedo: ambas fueron a contracorriente del desprecio de las autoridades por dar con los feminicidas de sus hijas; dieron con el paradero de éstos pero nadie fue por ellos; fueron difamadas; protestaron innumerables veces.

Ambas murieron en la injusticia.

Y mientras que el país recuerda a Marisela, asesinada en Chihuahua, y pide que esa historia no se repita, un sujeto le disparó en tres ocasiones a Ana Luisa, arrebatándole la vida. La misma historia.

En varias entrevistas habló del dolor de estos años:

“Cuando pasaron los hechos, yo me confronté muy fuerte con el Gobierno y mucha gente me decía que no continuara porque me iban a mandar a matar. Yo no creo en eso. Para mí, si me mataran me harían un bien porque me quitan este dolor que me quema el alma, pero por la memoria de mi hija, por la justicia que mi hija merece, no voy a desistir, así me lleve la vida en ello. hasta que dios me permita voy a seguir luchando”, dijo en entrevista con el portal 24 Morelos.