The Pillowman, una obra imperdible acerca de la importancia de las historias

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Foro Lucena es un lugar especial para disfrutar del teatro, en esta ocasión The Pillowman toma el escenario para cautivar e impactar al público con un texto oscuro y grandes interpretaciones de Regina Blandón, Pablo Perroni, Alfonso Borbolla, Montserrat Marañón, Enrique Arce, Alicia Paola, Adrián Pola y Catalina Zavala Richard bajo la dirección de Miguel Septién.

The Pillowman nos presenta a Katurian, una escritora de cuentos (que trabaja limpiando las vísceras de animales sacrificados) que en su gran mayoría tratan de torturas, asesinatos y maltrato, en gran parte de ellos las víctimas son niños. Katurian es arrestada y llevada a un cuarto de interrogación en el que los detectives Tuposki y Ariel buscarán descubrir si es que existe una conexión entre sus textos y una serie de crímenes brutales ocurridos en el pueblo. Así, en un cuarto con una mesa, algunas sillas, un anaquel y una serie de archivos comienza la obra, Katurian se muestra confundida, con miedo, ansiosa pero en determinado momento orgullosa de sus textos, pero hay mucho más detrás que poco a poco se irá mostrando, hasta descubrir qué o quién es The Pillowman y muchos detalles más.

Conforme avanza la obra es posible conocer la historia de Katurian, de su hermano Míkal, a quién da vida el actor Alfonso Borbolla de manera tal que atrapa la atención completa del público, además de la historia de vida de los policías, incluso será posible conocer algunos de los cuentos de la escritora que se nos presentan de manera creativa y de viva voz de Katurian.

“Yo creo que en su núcleo la obra es una historia sobre la importancia de las historias, sobre la importancia y el peso que la ficción puede tener en nuestras vidas, positivo y negativo, para mí es extremadamente relevante porque en el centro tenemos un personaje, Katurian, dispuesta a abandonarlo absolutamente todo en post de su arte y lo que significa y creo que para personas como nosotros que sin importar lo que nos pase y que el mundo se caiga a pedazos, seguimos creyendo en el poder que tiene hablar y escuchar sobre cosas que no existen, es extremadamente relevante, creo que la ficción salva, creo que la ficción salva vidas”, señaló el director Miguel Septién.

En seta obra el personaje protagónico fue escrito para un hombre, sin embargo, esta es la segunda ocasión en la que Regina Blandón da vida a Katurian, un factor importante ya que le imprime muchísima fuerza y otro estilo, para quienes ya han disfrutado de esta puesta en escena, la interpretación de Blandón los llevará a presenciar algo diferente.

“Originalmente el personaje de Katurian y de Ariel están escritos para un actor para alguien que se identifique como hombre y creo que empezar con la pregunta ¿por qué no? ¿por qué no podríamos permitir que una mujer interpreté cualquiera de estos papeles? Para mí es la base y creo que más aún teniendo a monumentales actrices como Regina y Montserrat. No es que yo haya tenido la meta de decir: “creo que haciendo mujer a Katurian o mujer a Ariel va a suceder esta lectura en particular” sino que parte la idea de que existen estas dos actrices brutales, por qué no ponerlas en estos personajes y sé que de ahí se van a desencadenar muchas lecturas y cuestionamientos sobre los prejuiciosos que tenemos sobre el género, pero al final del día creo que el hecho de desencadenar eso, es lo que realmente me interesa, más allá de llegar a una lectura en particular por convertirlos en personajes femeninos”, agregó Miguel Septién quien también realizó la traducción del texto original de Martin McDonagh.

Para el papel de Ariel, alternan Enrique Arce y Montserrat Marañón, la actriz compartió que la obra sí deja un impacto fuerte sobre ella. “Sí me rompe está obra y afortunadamente me toca interpretar un personaje que también le rompe, ahí tenemos esa similitud y le puedo prestar mi cuerpo y mi mente a Ariel para que se enoje porque le pasan cosas y al final lo que me encanta del personaje es que es un personaje cuadrado que dice eso está mal y cómo como seres humanos siempre juzgamos […] y a la mera hora cuando vamos conociendo a la persona y teniendo diferentes puntos de vista nos damos cuenta que no es cómo creíamos”, compartió la actriz Montserrat Marañón.

El diseño de escenografía e iluminación están a cargo de Félix Arroyo, el diseño de vestuario es trabajo de Giselle Sandiel, la asistente de dirección y directora residente es Alejandra Arenas, cuenta con música original de Dano Coutiño y maquillaje y peinados por Maricela Estrada. En The Pillowman cada detalle está muy bien cuidado, cuenta con grandes actuaciones, una muy buena dirección y una historia que sin duda impacta a quien la vive, la disfruta y la sufre en el Foro Lucerna. The Pillowman es una obra imperdible.

The Pillowman se presenta en el Foro Lucerna hasta el 3 de abril, los viernes a las 20:30 horas, sábados 19:30 horas y domingos 18:00 horas, tiene una duración de 2 horas con 50 minutos con un intermedio. Los boletos pueden adquirirse en Ticketmaster o en la taquilla del teatro.

