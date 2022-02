Jackass Forever recauda 23.5 mdd durante su primer fin de semana en cines

No solo superó las expectativas, sino que también superó fácilmente a sus otros competidores principales, el espectáculo de ciencia ficción de gran presupuesto Moonfall y Spider-Man: No Way Home.

Estados Unidos, 6 de febrero (AP).- Ni siquiera una pandemia global o una pausa de 12 años pudieron detener a los chicos de Jackass en la taquilla. Jackass Forever, la cuarta película de la serie anárquica, ganó 23.5 millones de dólares en venta de entradas en su primer fin de semana en los cines, según estimaciones del estudio el domingo.

No solo superó las expectativas, sino que también superó fácilmente a sus otros competidores principales, el espectáculo de ciencia ficción de gran presupuesto Moonfall y Spider-Man: No Way Home, que tiene 6 de sus 8 semanas en los cines en el No. 1.

Jackass Forever trae de vuelta a Johnny Knoxville, Steve-O , Chris Pontius y Wee Man para otra ronda de bromas, acrobacias y lesiones, y se ha convertido en el mejor reseñado de la serie. Proyectada en 3.604 pantallas en América del Norte, Jackass Forever se encuentra en el extremo inferior de los estrenos de Jackass, solo por encima del primero, que recaudó 22.8 millones de dólares en su primer fin de semana de 2002. El mayor estreno de la serie fue el último, El debut de 50 millones de dólares de Jackass 3D en 2010. Pero, con un costo de producción de sólo 10 millones de dólares, Jackass Forever ya es un claro éxito para Paramount. El estudio predecía un lanzamiento a mediados de la adolescencia.

Los hombres representaron el 68 por ciento de la audiencia de Jackass Forever con clasificación R, que fue del 67 por ciento entre las edades de 18 y 34 años.

“Tanto Scream como Jackass Forever tuvieron un lapso de tiempo muy largo entre las entregas y la ausencia hizo que el corazón se volviera más cariñoso con Jackass“, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore. “Siempre lo han hecho bastante bien. No cuesta mucho hacerlas y la naturaleza comunal del teatro eleva una comedia como Jackass”.

Mientras tanto, Moonfall, cuya producción costó alrededor de 140 millones de dólares, no está funcionando bien en Estados Unidos. Lionsgate estimó que los ingresos brutos del primer fin de semana de la película superaron los 10 millones, lo que estuvo en línea con sus proyecciones. Dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Halle Berry y Patrick Wilson, Moonfall no fue bien recibida por la crítica. La foto del desastre sobre una posible colisión entre la Luna y la Tierra tiene un 40 por ciento en Rotten Tomatoes. Al igual que Jackass, su audiencia también fue mayoritariamente masculina (60 por ciento).

Moonfall se hizo y financió de forma independiente a través de Centropolis Entertainment de Emmerich y acuerdos en el extranjero y, como muchas películas de desastres de gran presupuesto de este tipo, se supone que gana la mayor parte de su dinero a nivel internacional. Lionsgate solo supervisó la distribución en América del Norte y se espera que sea rentable para el estudio.

Spider-Man: No Way Home recaudó 9.6 millones adicionales en su octavo fin de semana en los cines de América del Norte, lo que elevó su total doméstico a 748.9 millones. A nivel mundial, sus ganancias suman 1.77 mil millones.

“Las películas que atraen a una audiencia más joven tienen un potencial de éxito mucho mayor (durante la pandemia)”, dijo Dergarabedian. “Y la audiencia masculina joven realmente parece querer ir al cine”.

En estrenos de arte y ensayo, Neon debutó “ La peor persona del mundo ” en cuatro pantallas este fin de semana a 135.042 dólares. La película noruega sobre una mujer joven que se encuentra a sí misma está preseleccionada para una nominación al Oscar (que se anunciará el martes), encabezó las listas de lo mejor de muchos críticos en 2021 y ha recibido una buena cantidad de respaldo de celebridades (desde Nancy Meyers hasta Paul Thomas Anderson). Su promedio por cine (33.760 dólares) es el más alto de 2022. Neon agregará cines en las próximas semanas.

Aunque todavía está lejos de ser un fin de semana anterior a la pandemia normal, rompió un poco de calma que probablemente continuará hasta que The Batman se estrene el 4 de marzo.

“No es el fin de semana más importante de la historia, pero teniendo en cuenta lo tranquilo que ha estado el mercado, es muy bienvenido”, dijo Dergarabedian.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EU y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. Jackass Forever, 23.5 millones de dólares.

2. Moonfall, 10 millones de dólares.

3. Spider-Man: No Way Home, 9.6 millones de dólares.

4. Scream, 4.7 millones de dólares.

5. Sing 2, 4.2 millones de dólares.

6. Kings Man, 1.2 millones de dólares.

7. Amor redentor, 1 millón de dólafres.

8. American Underdog, 800 mil dólares.

9. The 355, 700 mil dólares.

10. El lobo y el león, 675 mil 027 dólares