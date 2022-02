“Me puedo caer, pero me voy a levantar”, dice AMLO en caminata desde Colegio Militar

Vestido con ropa deportiva y una gorra de béisbol de color rojo, el Presidente López Obrador expresó que “me puedo caer, pero me voy a levantar y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada por el pueblo de México”.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- “Dejar de luchar es como empezar a morir”, citó el Presidente Andrés Manuel López Obrador mientras realizaba este domingo una caminata por el Colegio Militar, ubicado en la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México.

A recomendación de los médicos, el mandatario federal caminó para mejorar su salud cardiovascular luego de que el pasado 21 de enero fuera sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del cual salió sin problemas y con buena salud.

“Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar, pero no sólo en lo plano, sino subir y bajar montañas. Es lo que estoy haciendo en el Colegio Militar, en Tlalpan, en la Ciudad de México”, expresó a través de un video compartido en sus redes sociales.

Vestido con ropa deportiva y una gorra de béisbol de color rojo, López Obrador señaló que “no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, además, el Jefe del Ejecutivo federal citó un lema de la Asociación de Jubilados y Pensionados que encabezaba Eduardo Escárcega: “‘Dejar de luchar es como empezar a morir'”.

“No es tan dramático, pero sí. Hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad. Y se puede porque ha avanzado mucho la ciencia. Me puedo caer, pero me voy a levantar y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada por el pueblo de México”, agregó.

Asimismo, se dijo muy orgulloso “de representar al pueblo de México y de estar viviendo un momento interesante, un momento estelar en nuestra historia: el poder transformar a México, el poder acabar con la corrupción y ayudar a lo más necesitados, a los desposeídos, a los pobres y marginados de México”. Y finalmente se despidió: “Un abrazo”.

Hay que luchar para vivir con dignidad. pic.twitter.com/jbB2A5rjpE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 6, 2022

AMLO ENVÍA MENSAJE; DEJARÁ TESTAMENTO POLÍTICO

Después de haber sido dado de alta del Hospital Central Militar, el titular del Ejecutivo informó que salió del nosocomio luego de que los médicos decidieron hacerle un cateterismo, y a pesar de que estaba todo programado para llevarlo a cabo en días anteriores, tuvo que esperar porque dio positivo a COVID-19.

Además, resaltó que debido a que hace ocho años le dio un infarto, se somete periódicamente a revisiones médicas y toma medicamentos para mantener controlada la presión arterial.

“Informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias y el corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto, y desde entonces periódicamente me estoy checando, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”, expuso en dicho video.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

Cabe destacar que el Presidente confió en que llegará al final de su sexenio en septiembre de 2024. Aún así, reveló que tiene “un testamento político” en caso de emergencia para “garantizar la gobernabilidad” de México.

“Con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sí tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso, creo yo no va a necesitarse y vamos a seguir juntos”, comentó en ese entonces.