FOTO: Kylie Jenner le da la bienvenida a su segundo hijo con el cantante Travis Scott

México, 6 de febrero (AS México).- Hay un nuevo miembro en la familia Kardashian-Jenner, ya que, este domingo, Kylie Jenner ha confirmado que se convirtió en madre por segunda vez, dando la bienvenida a su segundo hijo con el rapero Travis Scott, con quien comparte a su hija Stormi, de cuatro años.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de maquillaje anunció el nacimiento del bebé al compartir una foto en blanco y negro con el título “2/2/22”, dando a entender que su hijo nació el pasado 2 de febrero. De acuerdo con Page Six, se trata de un niño.

En agosto del año pasado, varios medios confirmaron el embarazo de la estrella de Keeping Up With The Kardashians. No obstante, Kylie compartió la noticia en Instagram hasta principios de septiembre. Después de confirmar la noticia ella misma, la fundadora de Kylie Cosmetics presumió en varias ocasiones su baby bump con atuendos elegantes. Incluso lució un body de encaje transparente durante la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre.

KYLIE JENNER BUSCA TENER UNA GRAN FAMILIA

La multimillonaria ha sido abierta sobre querer tener una gran familia. En abril de 2020, en la serie #DoYourPart en el Instagram Live de su amiga Stassie Karanikolaou, Kylie expresó su deseo por tener siete hijos “en el futuro”. “El embarazo no es una broma; es una cosa seria y es difícil”, agregó.

La buena noticia llegó en medio de los continuos problemas legales de Travis Scott tras lo sucedido en el Festival Astroworld en noviembre del año pasado. Kylie ha estado junto al músico en estos malos momentos, insistiendo en que él “no estaba al tanto” de que 10 de los asistentes estaban muriendo mientras él actuaba en el escenario.

Kylie y el rapero también son padres de Stormi, a quien dieron la bienvenida en febrero de 2018. En esa ocasión, Jenner mantuvo en secreto su embarazo y esperó para confirmar oficialmente la noticia después de dar a luz a su bebé. Travis y Kylie comenzaron a salir en abril de 2017. Se separaron brevemente en octubre de 2019 antes de reiniciar su romance a principios de 2021.

