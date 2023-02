Me llena de orgullo que Ministra no se levantara: AMLO; “eso no se veía antes”, dice

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia de prensa diaria que le dio gusto que la Ministra presidenta Norma Piña Hernández no se haya puesto de pie para aplaudirle en la ceremonia del 106 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrado ayer 5 de febrero en el Teatro de la República, ubicado en Querétaro.

Desde Palacio Nacional, expresó su orgullo por la acción de la Ministra presidenta porque “significa” que está llevando a cabo cambios en el Gobierno, pues “ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros”.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, muchísimo gusto porque eso no se veía antes”, dijo López Obrador.