“Mi aspecto real”: La impactante FOTO de Salman Rushdie tras atentado en su contra

Rushdie, de 75 años, vivió escondido durante años después de que el Gran Ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán emitiera una fatwa en 1989 pidiendo su muerte por la supuesta blasfemia de la novela “Los versos satánicos”. Pero hacía mucho tiempo que se movía libremente, con mínima seguridad, y no sentía ningún riesgo en agosto pasado por presentarse en la Institución Chautauqua, un centro educativo y de retiro sin fines de lucro en el oeste de Nueva York, donde un joven lo atacó.

Nueva York, 6 de febrero (AP) — Meses después de ser apuñalado repetidamente mientras se preparaba para dar una conferencia, Salman Rushdie está ciego del ojo derecho, tiene dificultades para escribir y, en ocasiones, tiene pesadillas “aterradoras”.

Pero, dijo durante su primera entrevista desde el ataque, todavía tiene un sentimiento de gratitud.

“Bueno, ya sabes, he estado mejor”, le dijo a David Remnick de The New Yorker durante una entrevista publicada el lunes. “Pero, considerando lo que pasó, no estoy tan mal”.

“Las grandes heridas se curan, esencialmente”, continuó Rushdie describiendo. “Tengo sensibilidad en el pulgar y el índice y en la mitad inferior de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de manos y me dicen que me va muy bien”.

The photo in @NewYorker is dramatic and powerful but this, more prosaically, is what I actually look like. 😊 pic.twitter.com/ydrV7WvWgE — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) February 6, 2023

Remnick, quien habló con Rushdie tanto en persona en la oficina de su agente en Manhattan como a través de Zoom, escribió que el autor ganador del Premio Booker había perdido más de 40 libras (18 kilogramos) y principalmente lee a través de un iPad para poder ajustar la iluminación y tamaño de fuente.

“Hay tejido cicatricial en el lado derecho de su cara”, escribió Remnick. “Habla con tanta fluidez como siempre, pero su labio inferior está caído hacia un lado. El nervio cubital de su mano izquierda estaba gravemente dañado”.

Rushdie estaba en el escenario cuando se le acercó un joven vestido de negro y con un cuchillo. El presunto agresor, Hadi Matar, se declaró inocente de los cargos de agresión e intento de asesinato. Durante su entrevista con New Yorker, Rushdie se refirió a Matar como un “idiota”, pero dijo que no sentía ira.

David Remnick profiles the writer Salman Rushdie, who is speaking on the record for the first time since a near-fatal assassination attempt last year. https://t.co/i17GKC6Gc7 — The New Yorker (@NewYorker) February 6, 2023

“Me he esforzado mucho durante estos años para evitar las recriminaciones y la amargura”, dijo. “Simplemente creo que no se ve bien. Una de las formas en que he lidiado con todo esto es mirar hacia adelante y no hacia atrás. Lo que sucede mañana es más importante que lo que sucedió ayer”.

La entrevista salió en vísperas de la publicación de la nueva novela de Rushdie, “Victory City”, que completó un mes antes de ser atacado. Con un protagonista que vive hasta los 247 años, “Victory” es una narración característicamente surrealista y exuberante sobre un antiguo poema imaginado que ha recibido críticas muy favorables, con Ron Charles de The Washington Post escribiendo que “el estilo mágico de Rushdie despliega maravillas”.

Rushdie había estado en silencio durante meses en las redes sociales, pero ahora tuitea de vez en cuando e incluso responde a los insultos. Cuando un tuitero le dijo la semana pasada que estaba viviendo una “vida vergonzosa”, Rushdie respondió: “¡Oh, otro fan! Muy complacido.

Durante su entrevista, señaló con tristeza que las ventas de su libro se habían disparado después del apuñalamiento, como si fuera más popular cuando estaba en peligro.

“Ahora que casi me muero, todos me aman”, dijo. “Ese fue mi error, en ese entonces. No sólo viví sino que traté de vivir bien. Mal error. Recibe 15 puñaladas, mucho mejor.”

El lunes, tuiteó una foto de sí mismo, mirando directamente a la lente de la cámara: su rostro más delgado que en las fotos de antes del apuñalamiento, su ojo derecho cubierto por una lente oscura en el marco de sus anteojos.

De lo contrario, todavía está tratando de recuperarse. Rushdie ha escrito que inicialmente tuvo dificultades para escribir ficción después de la fatwa, y ahora está pasando por un momento difícil, diciendo que se sentará a trabajar y “no pasará nada”, solo una “combinación de vacío y basura”.

Un proyecto que puede intentar: una continuación de sus memorias de 2012 “Joseph Anton”, que escribió en tercera persona.

“Esto no me parece una tercera persona”, dijo Rushdie sobre una posible secuela. “Creo que cuando alguien te clava un cuchillo, es una historia en primera persona. Esa es una historia de ‘yo’”.