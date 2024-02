Tim Golden, muy cercano a Salinas: AMLO; recibirá a asesora de EU a petición de Biden

NO HAY EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE DONACIONES, ACLARA REPORTERO

El periodista Tim Golden, quien escribió un reportaje para el portal ProPublica sobre la investigación que efectuó la DEA contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas donaciones del narcotráfico a su campaña presidencial en 2006, señaló que su texto no afirma la existencia de evidencias “contundentes” sobre tales revelaciones.

En una entrevista, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular la investigación con signos de interrogación, a diferencia de los medios en México que afirman que la campaña de López Obrador o AMLO –como también se le conoce— recibió el dinero del crimen organizado.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.

El periodista, quien ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio Pulitzer por investigaciones en El Salvador y México, expuso que su trabajo no inició como una “filtración”, sino como seguimiento a reportes previos sobre presuntas donaciones del narcotráfico a la campaña de AMLO.

“Había bastantes gentes que sabían de esto desde hace mucho tiempo, yo creo que queda claro que el trabajo que hicimos en ProPublica es un trabajo de muchos meses. No que alguien nos dijo: ‘Oye hay esta información, sácalo’. Nosotros no trabajamos así”, acotó Golden.

Sobre si hubo alguna evaluación del posible impacto en el proceso electoral en México, donde el 2 de junio se elegirá a una Presidenta o Presidente, Golden aclaró que no fue labor de ProPublica tomar esas consideraciones.

“Eso no es el trabajo nuestro. El trabajo es sacar la información de la forma más responsable que podemos, es decir con la mayor transparencia”, expuso. “Si hay algo que nosotros no podemos constatar, saber a ciencia cierta, o no publicarlo o [decidimos] presentarlo con una clara explicación de lo que pudimos saber y lo que no pudimos saber y yo creo que se hizo en este caso”.