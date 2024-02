VIDEOS ¬ De fiesta con Samuel y amigos, en un palco, Álvarez Máynez cuestiona al INE

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC), criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) en al menos dos videos tomados durante un juego de futbol, en palco de honor, con el Gobernador Samuel García y otros a los que da trato de amigos. Aparentemente, fueron grabados por él mismo. En un primero reclama que la autoridad electoral no multe a sus contrincantes, Claudia Sheiunbaum y Xóchitl Gálvez; en otro se ve más festivo y trae el mismo discurso aunque, en apariencia, ya ha tomado bebidas con alcohol.

El Gobernador de Nuevo León y él tienen un episodio anterior con bebidas alcoholizantes. Fue cuando Álvarez Máynez fue “destapado” como candidato presidencial, sin protocolo alguno y en medio de una mesa donde se ven bolellas de cerveza. Este es un segundo evento donde se le ve con Samuel García aparentemente bebiendo.

Dos encuestas publicadas hoy retratan la candidatura de Álvarez Máynez, a la que no le va bien. Reforma da a conocer una domiciliaria que le atribuye apenas ocho puntos porcentuales en Jalisco, a pesar de que el abanderado a Gobernador de MC, Pablo Lemus, tiene 50 puntos porcentuales y esa entidad, además, es gobernada por su partido. En esa misma medición Claudia Sheinbaum obtiene 69 por ciento y Xóchitl Gálvez 23 por ciento.

Otra sondeo, también domiciliaria –que suelen ser más exactas–, le da a Álvarez Máynez porcentajes tan bajos que hasta el registro de Movimiento Ciudadano pone en riesgo. De acuerdo con Covarrubias y Asociados, Sheinbaum tiene a nivel nacional una intención de voto de 57 por ciento mientras que Gálvez suma 25. El candidato de Movimiento Ciudadano tiene apenas cuatro por ciento.

El aspirante emecista subió a sus redes sociales una serie de videos donde se le ve junto a un grupo de amigos, incluyendo el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, festejar desde un palco del Estadio Universitario de la Universidad Autónoma del estado (UANL), un partido de liga entre los Tigres y los Pumas.

Horas antes del festejo, tanto García como Álvarez Maýnez, emplearon sus cuentas de Instagram donde, de manera irónica, “avisaban” al INE que ambos se iban a reunir de forma “amistosa” por motivo del partido entre ambos los Tigres y los Pumas, asegurando que no se trataba de ningún tipo de promoción política.

“Lo invité al estadio, antes de que el INE que ya me trae con lupa, me impugne… Todo lo que hago, que como, que no como, que digo, que no digo […] No es político, no vamos a pedir el voto, vamos a ver a los Tigres y a los Pumas para que luego no vaya a haber una queja y me impugnen”, dijo Samuel García.