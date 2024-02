El cofundador del Frente deja al PRIAN y abraza Diputación con el partido de Dante

Con este anuncio, Gustavo de Hoyos hace oficial el cierre de puertas a la oposición luego de que en 2020 reuniera, junto con Claudio X. González, a los dirigentes del PRI, PAN y PRD para hacer frente al oficialismo.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El empresario Gustavo de Hoyos Walther anunció su aspiración a Diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano (MC), partido que, aunque opositor al Gobierno actual, también ha expresado su desdén por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los más acérrimos brazos derechos de Acción Nacional, incluyendo los intereses que representan, hizo oficial el anuncio de su destape como abanderado por el partido fundado y liderado por Dante Delgado Rannauro, quien irá como Diputado federal de Representación Proporcional en la Primera Circunscripción.

“La construcción del México Ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de @MovCiudadanoMX para ser postulado”, escribió esta noche desde su cuenta de X, antes Twitter.

La construcción del México Ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de @MovCiudadanoMX para ser postulado como candidato a diputado federal de representación proporcional en la 1er Circunscripción.⬇️… pic.twitter.com/abbmEwHX6R — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) February 7, 2024

De Hoyos es uno de los candidatos plurinominales para el Congreso de la Unión por el partido Movimiento Ciudadano, en donde también se incluyen personajes como Claudia Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI; Patricia Flores Elizondo, xjefa de la Oficina de Presidencia con Felipe Calderón; y la raquetbolista Paola Longoria.

Con este anuncio, Gustavo de Hoyos hace oficial el cierre de puertas a la oposición luego de que en 2020, desde la casa Claudio X. González Guajardo en Lomas de Chapultepec, ambos aglutinaron a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD para formar una alianza para hacerle frente al oficialismo, naciendo así la coalición Va por México, después nombrada Frente Amplio por México y finalmente consumada como Fuerza y Corazón por México.

Aunque se mantuvo alineado al Frente como “representante de la sociedad civil”, en marzo de 2023 anuncio su intención por contender por la candidatura presidencial desde el flanco que formó en conjunto con el PRIAN y el propio X. González.

Sin embargo, cuatro meses después, se salió del supuesto proceso interno que la oposición llevaría a cabo para definir a su abanderado o abanderada rumbo al 2 de junio, ante la inconformidad con el método, pues señaló que al interior del entonces Frente Amplio por México “las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos”.

“En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales”, expresó.

“Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos”, criticó De Hoyos.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

Asimismo, el empresario señaló que en el método “debieron introducirse mecanismos de acción afirmativos en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un ‘piso parejo’ que induzca la participación ciudadana”.

“A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de un profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”, afirmó.