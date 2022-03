El servicio en escuelas de tiempo completo genera incertidumbre en padres y maestros

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– Madres de familia y personal docente ven con incertidumbre la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. A familiares de niñas y niños les preocupa no tener tiempo suficiente para cuidarlos por el trabajo y que la decisión impida a sus hijos recuperarse del rezago educativo causado por la pandemia. Por su parte, organizaciones civiles piden a la SEP recapacitar y hacer que el plan siga operando a nivel nacional.

Aunque en la capital la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el programa seguirá vigente y autoridades de Querétaro, Guanajuato y Campeche también expusieron esta semana que buscarán cómo mantenerlo, la incertidumbre prevalece en las familias porque las escuelas todavía no operan por completo. También hay dudas entre el personal educativo, a quienes no les han aclarado qué pasará y si sus trabajos están seguros.

El programa inició en 2007 y hasta ahora beneficia a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, estima la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). Hasta antes de la pandemia estas escuelas tenían jornadas de ocho horas diarias —ahora se redujeron por los protocolos sanitarios—, en ellas se ofrecen servicios de alimentos y, además de las clases, talleres de arte, deportes e inglés.

“Te ofrecen cosas que otras escuelas no. Sí, los niños están lejos de sus papás mucho tiempo, pero tenemos que trabajar”, menciona Marisol. Sus hijos cursaron el preescolar en escuelas de tiempo completo, uno de ellos ahora está en una primaria igual.

Ella defiende este programa porque recuerda que gracias al horario extendido podía mantener su empleo en un restaurante y tener la certeza de que ellos estarían bien.

Las cosas cambiaron con la pandemia y no se han normalizado. Pese a que las clases presenciales se retomaron en agosto, sus hijos, al igual que las niñas y niños de otras escuelas, van menos de ocho horas y solo durante dos días a la semana, por lo que aún no puede volver a trabajar.

“Con las clases virtuales nos la pasábamos todo el día pegados a la computadora, luego, a pesar de que se reactivó todo y ya había contrataciones, yo no podía volver a trabajar porque estábamos todo el día haciendo tareas, y sigo sin poder”, narra a SinEmbargo .

Para ella, al igual que Laura Domínguez, mamá de una niña que cursa el preescolar en una escuela de tiempo completo en la Alcaldía Coyoacán, el temor de no poder volver a laborar creció luego del 28 de febrero, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo al no incluir las reglas de operación del programa la Escuela es Nuestra en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Mi hija es nueva en una escuela de tiempo completo, la inscribí apenas en este ciclo para poder hacer otras actividades y solo vender, que es a lo que me dedico, sin preocuparme por sus clases. Todavía no lo logro, pero me gustaría”, cuenta la mujer a quien también le tomó por sorpresa la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo.