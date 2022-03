Marko llama cuidar alianza y operar para 2024. Zepeda se destapa y pide abrir proceso

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha llamado a las estructuras blanquiazules a respaldar a los aspirantes presidenciales que él ha mencionado y al mismo tiempo pidió cuidar la alianza que han fraguado con el PRI y PRD. En contraparte, el Senador Damián Zepeda se destapó para la grande y pidió que el PAN abra su proceso a todas sus bases.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– El telón de fondo fue la plenaria del Sistema Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN). Ahí acudieron diputados, tanto federales como locales, así como senadores panistas. El acto fue empleado por el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza para llamar a las estructuras blanquiazules a movilizarse por todos los medios posibles de cara a las elecciones, no las de este año —que el propio Cortés ha dado por perdidas—, sino las de 2024, ante las cuales pidió a los aspirantes, que él mismo ha destapado, empezar a moverse para alcanzar una candidatura y al mismo tiempo demandó cuidar la alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“El PAN no podrá pasar otra vez por un trágico momento de división como el que vivimos en el 2018, vamos a trabajar realmente por la cohesión por la unidad, pero requerimos con diálogo, con mucha construcción y con mucha apertura darles juego, exposición a quienes busquen ser nuestros aspirantes a la Presidencia de la República. El PAN tiene con qué. Tenemos con quiénes”, dijo Cortés Mendoza ante los legisladores de su partido.

El líder panista insistió en pedirle a las bases del PAN “darle juego y abrirle la puerta y espacios” a todos los que han levantado la mano para ser candidatos a la Presidencia. Y mencionó a Mauricio Vila Dosal, Ricardo Anaya Cortés, Mauricio Kuri González, Maru Campos Galván, Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel Miranda y Lilly Téllez García, “para ir unidos y cohesionados con quien tenga más aceptación y ayude a fraguar la coalición con otros partidos y la sociedad”.

Un día después del acto, que ha sido visto como un banderazo de salida hacia la grande, el Senador Damián Zepeda Vidales, exdirigente del partido y uno de los principales críticos de Marko Cortés, se autodestapó en un evento realizado por el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora, su estado natal, en el cual pidió abrir el proceso de selección presidencial y consultar a las filas blanquiazules.

“La verdad es que sí tengo esa aspiración, sí la tengo en algún momento de mi vida. Voy a intentar al máximo de mis capacidades que sea éste el momento de mi vida, pero lo hago con humildad y consciente de que tiene que ir la mejor persona, quien tenga las mejores condiciones”, comentó a pregunta expresa de si tiene contemplado contender por la Presidencia.

Lo cierto es que el Senador Zepeda no ha sido incluido por el dirigente Marko Cortés en su lista de posibles presidenciables, como sí lo ha hecho con la mayoría de los gobernadores panistas en funciones así como con la Senadora Lilly Téllez, identificada con la extrema derecha dentro del PAN y quien estuvo presente en la plenaria del Sistema Legislativo del partido.

ZEPEDA A CONTRACORRIENTE

Damián Zepeda ha criticado el manejo que ha tenido Marko Cortés al frente del PAN como tejer una alianza con el PRI y el PRD. Además, lamentó en noviembre pasado que el panista michoacano haya dado por perdidas la mayoría de las gubernaturas que están en juego este año, a excepción de Aguascalientes, como quedó evidenciado en un audio filtrado, el cual nunca desmintió el dirigente panista.

“Yo sí estoy muy molesto con lo que escuché en el audio del dirigente. No me parece que sea adecuado en ningún contexto. No hay contexto posible. Es triste escuchar a una dirigencia hablando de que sólo ganará uno de seis estados”, dijo Damián Zepeda en diciembre pasado en una entrevista con SinEmbargo Al Aire.

En ese sentido, Zepeda Vidales recomendó en su gira por Sonora un mecanismo que puede emplear la dirigencia panista para seleccionar a su contendiente para 2024:

“Yo lo que propongo es que pasando las elecciones del 2022, con completa transparencia se le pregunte a los militantes del país, quién quiere, no quien no se descarta. Quien trae ese entusiasmo para buscar ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República. Que se abra un proceso de elecciones primarias, tipo Estados Unidos o similar, largo, en donde el PAN haga foros, debates estado por estado”, dijo.

La visión de Zepeda es contraria a la de Cortés quien insiste en cuidar la alianza Va por México. El dirigente nacional blanquiazul pidió a sus legisladores anteponer el interés superior del país al interés personal para cuidar la coalición conformada con otros partidos, mientras que el Senador Damián ha dicho en distintas ocasiones que es un error el ir con una fuerza política como el PRI.

“​​Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa”, escribió Zepeda, por ejemplo, en noviembre de 2020, justo en la antesala del proceso electoral de 2021.

Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa 👇 pic.twitter.com/htKc8uOQtB — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 12, 2020

En la última evaluación quincenal de la intención de voto sobre los principales aspirantes a Presidente de México en el 2024 realizada por la empresa Massive Caller, firma que ha dado continuidad a los aspirantes presidenciables, se considera cómo el mejor candidato de la oposición al excandidato presidencial Ricardo Anaya (30.8 por ciento), seguido del emecista Luis Donaldo Colosio (21.8 por ciento), el Senador priista Miguel Ángel Osorio Chong (11.4 por ciento), el también priista Enrique de la Madrid Cordero (11.4 por ciento), los panistas Santiago Creel (7.3 por ciento), Mauricio Vila (7.3 por ciento), el empresario y fundador de la alianza Claudio X. González Guajardo (4.2 por ciento), el Gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (3.5 por ciento) y el Gobernador panista Alejandro Murat Hinojosa (2.3 por ciento).

Si bien, en las mediciones como ésta, el mejor panista colocado rumbo a 2024 es Anaya, el proceso legal que enfrenta en México, al ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR)FGR de ser uno de los beneficiarios en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht, lo ha alejado de los reflectores que lo colocaron en el primer lugar de la lista.

Compartimos nuestra evaluación quincenal de los líderes que podrían nacionales que podrían participar en la elección presidencial de 2024.

Por otra parte están los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que es acusado por la FGR por delincuencia organizada; el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, cuya gestión ha estado marcada por la violencia del crimen organizado.

En el caso de Mauricio Vila, Marko Cortés pidió en semanas pasadas al panismo “ponerse las pilas como en todo” y apoyar al Gobernador rumbo a 2024: “hay que impulsarlo con todo”, dijo el líder panista en relación al Gobernador que desde el año pasado fue sumado a la lista de los principales aspirantes del partido albiazul.

Por su parte, Maru Campos, quien recién acaba de asumir la gubernatura de Chihuahua, fue respaldada el pasado 25 de febrero por el Diputado Santiago Creel, quien consideró que la mandataria es “un gran cuadro”.

No obstante, el legislador federal aclaró que deben esperar a las definiciones que se hagan con los otros partidos con los que van en coalición, incluso deslizando la opción de ir con alguna fuerza política más, además del PRI y PRD.

