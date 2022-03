Fiscalía de Sonora concluye que la activista Marisol (18 años) murió por bala perdida

La Fiscal recordó que este hecho no fue un ataque directo a la manifestación feminista, en la cual participaba la joven.

Por Mary Montijo

Hermosillo, Sonora, 6 de marzo (Proyecto Puente).- Una bala desviada mató a Marisol Cuadras, de 18 años, en el ataque armado ocurrido el 15 de noviembre del 2021 por fuera del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, informó Claudia Índira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado.

La Fiscal de Sonora recordó que según investigaciones realizadas por la dependencia estatal, este hecho no fue un ataque directo a la manifestación feminista, en la cual participaba la joven.

“Se confirma, no fue un ataque directo a la manifestación feminista, no fue un ataque directo a Marisol, si no una bala desviada la que le privó de la vida. Por las trayectorias, testimonios y evidencias balísticas, se logró establecer que participaron seis agresores que actuaron en los hechos y cuatro autoridades las que repelieron la agresión.

El desvío fortuito de proyectiles de arma de fuego, que impactaron un pilar de piedra de palacio, privaron de la vida a Marisol. Se identificó a varios participantes, se cuenta con orden de aprehensión y se buscan en distintas ciudades del país.

Ante ese escenario, el comunicador social Noe, fue alcanzado por esquirlas y Jovanna Alejandra por balas que no han sido trazadas el lugar de origen hasta el momento.

Se cuenta con la identificación plena de varios participantes, por los cuales, ya se cuentan con órdenes de aprehensión y estamos en búsqueda de distintas ciudades del país”, detalló la funcionaria estatal.

La noche del 25 de noviembre del 2021, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, Marisol Cuadras falleció en un ataque armado dirigido al Comisario de Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir.

