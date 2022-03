“A ratos me dormí”: Pedro Sola sorprende con su crítica de The Batman

A pesar de su punto de vista, el conductor invitó a sus seguidores a ver la película recalcando que a ellos tal vez les pueda agradar.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Pedro Sola, reconocido conductor de Ventaneando, reveló que The Batman, cinta dirigida por Matt Reeves, no fue de su agrado.

A través de su cuenta de Twitter, Sola compartió que mientras veía la entrega protagonizada por Robert Pattinson se quedó “dormido a ratos” pues le pareció que la historia iba “muy lenta”.

“Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos”, compartió.

Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veanla, tal vez les guste. — Pedro Sola (@tiopedritosola) March 6, 2022

A pesar de su crítica, el conductor invitó a sus seguidores a ver la película recalcando que a ellos tal vez les pueda agradar.

The Batman, dirigida por Matt Reeves (Let me in) supone el nuevo renacer de las películas sobre este superhéroe de DC, cuyo traje se han enfundado Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Bale o Affleck (el último en aparecer en el cine, en Justice League, en 2017). La cinta aterrizó a salas de cine el pasado 4 de marzo.

