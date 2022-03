TikTok impide subir videos y transmisiones en Rusia; seguirá servicio de mensajería

NUEVA YORK, 6 de marzo (AP).— TikTok anunció el domingo que sus usuarios en Rusia no podrán colocar videos allí debido a la represión contra las redes sociales que ha lanzado el Gobierno ruso.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022