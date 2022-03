Ucrania dice que 20 mil extranjeros se han registrado para combatir la invasión rusa

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha asegurado que casi 20 mil extranjeros se han alistado ya para combatir a las tropas rusas apenas 24 horas después de la apertura de una web para facilitar este trámite, fightforua.org.

“El mundo entero está del lado de Ucrania, no sólo de palabra, sino también con hechos”, ha explicado Kuleba en declaraciones a la prensa ucraniana en las que ha destacado que el apoyo viene no sólo de los gobiernos, sino también de la población, según recoge el portal ucraniano Europravda.

The MFA of Ukraine has presented a website https://t.co/6gtJheqEQ0 for foreign citizens who want to join the International Defense Legion of Ukraine and defend peace and security in the world

Volunteers of the Foreign Legion are provided with full support and do not need a visa pic.twitter.com/1cJ9aUr2pk

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 5, 2022