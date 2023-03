Otra cara del sistema penal: Mujeres cuidan de personas detenidas y cargan con gastos

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– Claudia Luna va desde su casa al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México al menos una vez a la semana. En su monedero carga con menos de 30 pesos. “Así viajo, no tengo más. Cuando me pagan en el trabajo todo lo absorbe el banco”, lamenta al recordar la deuda de 500 mil pesos que adquirió al pagar a una abogada que le prometió dejar en libertad a su hijo, privado de la libertad desde hace ocho años.

En los días de visita, decenas de mujeres como ella se forman en la entrada del centro penitenciario para ver a sus seres queridos. Algunas llevan comida, otras les compran playeras, pantalones y suéteres color café así como artículos de higiene personal en los puestos que se instalan en las calles cercanas para compensar las malas condiciones en las que viven.

Para ellas, vivir la privación de la libertad de un ser querido las obliga a resistir. Prácticamente viven en soledad porque sus familias y círculos de apoyo se rompen. Ellas también cuidan, por ejemplo, al extender sus jornadas laborales para poder tener dinero y dárselo a sus seres queridos, pues en centros penitenciarios como el Reclusorio Oriente, ellos pagan a los custodios para que pasen lista, les abran las celdas y puedan salir a caminar, para evitar ser golpeados y hasta por servicios básicos como tener agua para bañarse.

“Yo venía todos los días de visita los primeros tres años, le traía a mi hijo sus bolsas de comida y todo para que estuviera bien allá adentro. En cada visita me gastaba hasta mil pesos, porque todo les cobran. Tenía dinero ahorrado en el banco y todo se me fue acabando con el pago de abogados y de darle dinero para sus gastos”, menciona Claudia.

Su hijo fue detenido al los 18 años después de abordar un taxi. La mujer narra que el conductor llevaba a una persona privada de la libertad en la cajuela. “Esa persona cuando la patrulla lo detiene escapa y les dice a los demás que corrieran”, recuerda. El conductor no fue detenido, pero el joven sí fue acusado y condenado por secuestro. Además de esta sanción, Claudia y su hijo han tenido que librar el estigma con el que los tratan sus conocidos y la falta de apoyo de sus seres queridos.

“[A las personas con familiares privados de la libertad] nos echan la culpa de no saber educar a nuestros hijos, pero a veces no se trata de eso, juzgan sin saber. La familia se desintegró y nadie manda a saludar a mi hijo o me preguntan cómo está o en qué nos pueden ayudar. Mi pareja me dejó porque mi hijo entró a la cárcel”.