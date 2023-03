Georgina Beyer, la primera legisladora transgénero del mundo, muere a los 65 años

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda, 06 de marzo (AP).- Georgina Beyer, la pionera política neozelandesa que en 1999 se convirtió en la primera parlamentaria abiertamente transgénero del mundo, murió el lunes a los 65 años de edad. Beyer murió tranquila bajo cuidados paliativos, según sus amigos. En un primer momento no se anunció la causa de la muerte, aunque la exlegisladora había sufrido fallo renal y recibió un trasplante de riñón en 2017.

El Primer Ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, dijo que no conocía bien a Beyer a nivel personal, pero sabía que tenía muchos seguidores en Nueva Zelanda y había causado una impresión duradera en el parlamento del país.

Su amigo Malcolm Vaughan dijo el lunes que aún estaba con Beyer, a la que conocía desde hacía décadas, y aún no se sentía preparado para hablar sobre la vida. Él y su esposo, Scott Kennedy, publicaron un comunicado.

La describieron como un tesoro nacional, o “taonga” en maorí.

Beyer, que era maorí, trabajó como trabajadora sexual y artista en clubes nocturnos antes de entrar en política. En 1995 fue elegida alcaldesa de la pequeña población de Carterton, en la Isla Norte del país. Cuatro años más tarde fue elegida para un cargo nacional por el Partido Laborista y siguió siendo parlamentaria de la formación progresista hasta 2007.

Ayudó a aprobar la histórica Ley de reforma de la prostitución de 2003, que despenalizó el trabajo sexual.

En un discurso a legisladores entonces, dijo que las protecciones que ofrecía la nueva ley podrían haber impedido que se viera arrastrada a la industria sexual a los 16 años, y evitado amenazas y violaciones a trabajadoras sexuales que no podían pedir ayuda de la policía.

