VIDEOS ¬ Normalistas encapuchados lanzan camioneta a Palacio Nacional. Provocan: AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Un grupo de presuntos normalistas encapuchados de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa derribó la mañana de este miércoles la puerta número 1 de Palacio Nacional con una camioneta. El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de una provocación, sin embargo, dijo que las y los inconformes serán atendidos por el Subsecretario de Gobernación.

“Los va a atender el Subsecretario de Gobernación [Félix Arturo Medina]”, aseguró. Cuando se le preguntó si no lo iba a hacer él personalmente, respondió: “No, no, no. Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes”.