El candidato presidencial de MC pide perdón por VIDEO polémico donde se burla del INE

Sobre la grabación que fue difundida el mes pasado, aspirante a la Presidencia argumentó que nada de lo que dijo el mandatario neolonés es ilegal, pero sí rectificable desde el punto de vista moral.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), se disculpó este miércoles por sus comentarios sobre las sanciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, tras haberlo destapado como el abanderado del partido naranja.

Frente a la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el aspirante emecista a la Presidencia de la República reconoció que su actitud en el video en el que, presuntamente en estado de ebriedad y en compañía de Samuel García, se burla del INE, no fue correcta.

“También sé que contribuyo dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que te pido una disculpa”, respondió tras ser cuestionado por una alumna del ITAM sobre las burlas que hizo el pasado 7 de febrero contra el órgano electoral.

Sobre la grabación que fue difundida, argumentó que “nada de sancionable. Es rectificable desde el punto de vista moral de la conducta (…) sí hay que respetar al árbitro, incluso cuando se equivoque, incluso cuando sea injusto y hay que enseñarse a ganar a la buena. Yo le di un empujoncito y fue muy severo”, insistió.

Aunque sostuvo que no existe ningún acto ilegal en el hecho, el representante del movimiento naranja insistió en que el órgano electoral no castiga al Presidente Andrés Manuel López Obrador ni a las candidatas presidenciales de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) como lo hacen con MC.

Por lo anterior, hizo un llamado a dejar “de normalizar las violaciones constantes a la Ley” y puso sobre la mesa la idea de que las instituciones electorales, que calificó como “imperfectas”, puedan ser modificadas para mejorarlas.

“El INE, el Tribunal Electoral no son instituciones impolutas. Yo creo que la discusión no es si se toca o no se toca, ni el Poder Judicial ni organismos autónomos, los defendemos como están o las destruimos. Yo soy un reformista, creo que pueden mejorar”, explicó.

“Tiene razón la crítica en que no iba ese momento ahí, ni la forma, pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley, que el Presidente intervenga en la elección, que se violen los topes de campaña a costa de decir que esta es la democracia a la que podemos aspirar y la que tenemos.

No obstante, dijo tenerle “mucho aprecio a las consejeras, pero sobre todo a los miles de trabajadores que están ahí y no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir y llevar al debate público con objetividad, con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE en un estadio de futbol apoyando a los pumas de la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México]”.

El excoordinador del Grupo Parlamentario de MC explicó que sus críticas al organismo van más dirigidas hacia la imparcialidad del INE con Claudia Sheinbaum Pardo, quien empezó su campaña presidencial de forma ilegal 10 meses antes de lo previsto, así como con Xóchitl Gálvez Ruiz, ocho meses atrás, lo cual no les mereció ninguna sanción.

“Sheinbaum tiene 21 sanciones de INE ratificadas por el tribunal electoral, no voy a decir que los otros son peores, y el Presidente [López Obrador] lleva ocho. Si esto fuera una competencia, un juego, pues ocho también es tarjeta amarilla y, no pasa nada”, acusó.

“Hoy el INE y el TEPJF no son instituciones impolutas. Fue un error absoluto haber permitido que cuatro consejerías del INE fueran electas por tómbola de los partidos porque fue una renuncia a nuestra prerogativa constitucional de nombrar consejerías independientes y autónomas. Fue un error haber dejado que integrantes de Morena estuvieran en el comité de selección de esas consejerías, fue un proceso viciado, es un error que se esté deformando el INE tal grado que la división es clarísima”, señaló.

¡Auditorio lleno en nuestra visita al @ITAM_mx! Gracias por la oportunidad para conversar sobre el futuro que merece nuestro país. Estoy convencido de que esta generación va a tomar el futuro de México 🇲🇽 en sus manos. pic.twitter.com/yJNEQYhZo6 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 6, 2024

Los videos en los que aparece Jorge Álvarez Máynez bebiendo con Samuel García Sepúlveda y otros individuos en un palco, durante un juego de futbol, fueron registrados en la plataforma Badabun, que reclamó los derechos de sus clientes y obligó a YouTube, a Instagram y otras plataformas a bajarlos. Cuentas privadas y de medios de comunicación fueron notificadas del reclamo de “derechos de autor” que llevó a eliminar, de manera definitiva, el material.

Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), es una figura pública; lo mismo que García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León. El primero compartió en “historias” de Instagram los videos donde se le puede ver bebiendo alcohol con otras personas. Los videos tuvieron una corta duración en línea pero el suficiente para que sus seguidores los bajaran. Poco después empezaron a circular en redes sociales, en distintos medios y, sobre todo, en programas en vivo.

Aunque el candidato presidencial de MC dijo en su momento que se disculpaba “si alguien se sintió ofendido” por haber aparecido en aparente estado de ebriedad, no ha explicado de quién es el palco donde se encontraba con el Gobernador, y tampoco si tuvo conocimiento del registro de sus videos en Badabum. En las últimas horas ha intentado responder mensajes donde se le cuestiona su comportamiento. Pero no ha dado explicaciones.