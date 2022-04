“No me vengan con que la ley es la ley”: AMLO critica a la SCJN por Reforma Eléctrica

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el debate que se registró en torno a la reforma de Ley Eléctrica, pues señaló que los ministros solamente hacen “pura fundamentación legal” y no van al fondo del asunto.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que la discusión de los ministros solamente aborda los aspectos legales de la propuesta sin ir más allá de eso, por lo que exhortó a que recuerden que la Reforma Energética del sexenio el Presidente Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos mientras Emilio Lozoya Austin era titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estamos pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lo que llaman lobby, empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico. Vi un rato ayer el debate en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo”, señaló el mandatario en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Y agregó: “¿qué no saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio contra el director de Pemex (Emilio Lozoya Austin), o mejor dicho, que este señor confesó que había entregado dinero a legisladores para que se aprobara esa Reforma Energética. ¿Eso no va a contar a la hora de decidir?, ¿puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento, no. Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.

El Presidente aseguró que el tema central de la discusión es el precio de la energía eléctrica, “lo que van a pagar los consumidores”, ya que, según sus declaraciones, se deben corregir los abusos que se cometieron cuando fue aprobada la Reforma Energética.

Asimismo, recalcó aquí se debe definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica, que establece un trato igualitario a la Comisión Federal de Electricidad al que reciben las empresas particulares porque en la reforma pasada “actuaron de manera corrupta”.

También mencionó que dicho ordenamiento vigente consideró las hidroeléctricas que no producen ni generan energía limpia “y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”.

La SCJN aplazó a este jueves su votación sobre la polémica Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

“El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana”, anunció el presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, tras más de dos horas de debate este martes.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

El proyecto de la Ministra Loretta Ortiz ha causado incertidumbre porque sólo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca un cambio en el sector eléctrico, ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar.

En la sesión de este martes, varios de los ministros de la corte mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias.

LOS PORMENORES DE LA LEY

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.

La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

LÓPEZ OBRADOR APOYA LA LEY

Horas antes de su votación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ayudaría “mucho” si en la Suprema Corte se consideraba constitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

El debate de esta ley en la Suprema Corte se suma al comienzo del análisis en el Legislativo de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa López Obrador.

La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.