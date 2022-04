EMA y ECDC consideran “demasiado pronto” sopesar cuarta dosis para población general

La Haya/Ciudad de México, 6 abr (EFE/SinEmbargo).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló este miércoles que es “demasiado pronto” para considerar la administración de una cuarta dosis de las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) en la población general, aunque respalda su uso en adultos mayores de 80 años por el mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave.

“Ambas agencias están de acuerdo en que se puede administrar un segundo refuerzo a adultos de 80 años o más, después de revisar los datos sobre el mayor riesgo de COVID-19 grave en este grupo de edad y la protección brindada por una cuarta dosis”, señalan.

EMA and @ECDC_EU issue advice on 4th doses, or 2nd booster, of mRNA #COVID19vaccines . Read our full statement. 👉 https://t.co/lDLKIgFcQa pic.twitter.com/hIVbVYa26C

Pero, creen, ahora mismo “no hay pruebas claras” en la Unión Europea (UE) de que la protección contra los casos graves de COVID-19 esté “disminuyendo sustancialmente en adultos con sistemas inmunitarios normales de 60 a 79 años” y, por lo tanto, no hay evidencias que “respalden el uso inmediato de una cuarta dosis”.

La evidencia sobre los efectos de la cuarta dosis proviene en gran parte de Israel.

Las autoridades continuarán monitoreando los datos para determinar si existe un riesgo creciente de enfermedad grave entre quienes están vacunados y advierten de que “si la situación epidemiológica actual cambia y surgen nuevas señales, puede ser necesario considerar una cuarta dosis en el grupo de edad” de mayores de 60 años.

La EMA y el ECDC señalan que las campañas de revacunación “podrían comenzar en otoño” y es entonces cuando las autoridades nacionales considerarán el mejor momento para administrar dosis adicionales, “posiblemente aprovechando las vacunas actualizadas”.

Para quienes no hayan recibido aún ninguna dosis, las agencias europeas recuerdan que la vacunación contra la COVID-19 “sigue siendo la forma más eficaz de prevenir enfermedades graves durante la pandemia actual, incluidas las enfermedades graves causadas por la variante Ómicron”, e instan a los ciudadanos de la UE a recibir su vacunación primaria y su refuerzo.

A finales del pasado marzo, el 83 por ciento de los adultos había recibido las vacunas iniciales y solo el 64 por ciento tenía una dosis de refuerzo.

CUARTA DOSIS, EFECTIVA PERO POCO DURADERA

Una cuarta dosis de la vacuna contra COVID de Pfizer/BioNTech ofrecería una protección general “de corta duración”, aunque sí resultaría beneficiosa contra la enfermedad grave, según detalló un estudio publicado ayer en el New England Journal of Medicine.

Los resultados se basaron en un estudio realizado en Israel entre enero y marzo de 2022 con más de 1.2 millones de participantes de 60 años o más. Alrededor de la mitad recibió una cuarta dosis, mientras la otra mitad contó sólo con tres.

Los datos proporcionaron evidencia de la efectividad de una cuarta dosis de vacuna contra la enfermedad grave causada por Ómicron en comparación con sólo tres dosis, cuya efectividad “no disminuyó durante el periodo de estudio”, pero en casos moderados “una cuarta dosis pareció brindar sólo protección a corto plazo y un beneficio absoluto modesto”.

Strong, but not compelling evidence for a second booster. I got it and recommend it for those over 60. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel | NEJM https://t.co/TiRIQVf5KB

— Larry R. Kaiser, MD (@LarryKaiserMD) April 6, 2022