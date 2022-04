“No soy ignorante”: Derbez asegura que comentario sobre Matamoros se malinterpretó

Por Rocío García

Ciudad de México, 6 de abril (La Opinión).- Luego del éxito con la película CODA, Eugenio Derbez ya prepara un nuevo proyecto cinematográfico que lo tiene muy entusiasmado; sin embargo, fue duramente criticado luego de compartir algunos detalles de la historia que se desarrolla en Matamoros, Tamaulipas, por lo que tuvo que salir a defenderse y aclarar que todo fue un malentendido.

Tras el revuelo causado por sus declaraciones, el actor mexicano se defendió de los fuertes señalamientos que recibió por parte de empresarios y usuarios de las redes sociales; por lo que durante la alfombra roja de la película ¿Y quién es él? en la que participa como productor, aseguró que la polémica con Matamoros se trató de un malentendido, pues nunca se refirió a dicha ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas como un pueblo.

“Yo no dije que Matamoros era un pueblo, no, dije que es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. Es como si digo, hay aquí un pueblito en las orillas de México, a eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no que Matamoros fuera un pueblito, soy tan ignorante“, explicó ante las cámaras de Telemundo.